12 de agosto de 2019

Abel Caballero ve en la ley de Acción Exterior otro "intento" de Feijóo de "cerrar" Peinador

VIGO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha denunciado este lunes un "nuevo intento" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "cerrar" el aeropuerto de Peinador, por su pretensión de fiscalizar las ayudas que los ayuntamientos otorgan a las aerolíneas, tal como se recoge en el texto de la ley de Acción Exterior, y ha anunciado que recurrirá esta norma.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios, y ha advertido de que el apoyo a la promoción turística, mediante ayudas a compañías para que vuelen desde los aeropuertos, es una competencia municipal, que Vigo va a ejercer. "¿Qué se cree Feijóo? Como no consiguió cerrar Peinador, y ahora que el aeropuerto va a velocidad de crucero, quiere prohibir las ayudas para cerrarlo", ha proclamado el regidor olívico.

Según Abel Caballero, la Xunta tiene "una importantísima deuda histórica" con Vigo en lo que ayudas a vuelos se refiere, pero "no solo no la paga, si no que quiere prohibir que Vigo apoye los vuelos".

El alcalde ha concluido que ésta es otra "ley antiVigo" del presidente de la Xunta, al igual que hizo con otras normas "para obligar a pagar el bus a la gente de fuera, para pagar las escuelas infantiles y centros de día de la Xunta, para obligar a Vigo a entrar en el transporte metropolitano como condición del Área Metropolitana, o para obligar a pagar 650.000 euros en tasas por la presa de Eiras".

"A Feijóo le queda un año en la Xunta, y no le vamos a dejar. Voy a denunciar todas las leyes", ha proclamado el alcalde, quien ha recalcado que "si hay un aeropuerto que potenciar en Galicia es el de Vigo, que es el que compite con Oporto".