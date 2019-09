9 de septiembre de 2019

El acusado por el asesinato de un hombre ante Padre Rubinos se niega a declarar en el nuevo juicio

A CORUÑA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña ha arrancado este lunes un nuevo juicio para esclarecer la muerte de un hombre ante la institución benéfica Padre Rubinos de la ciudad herculina ocurrida en enero de 2018. El acusado, usuario de esta entidad, a la que también acudía el fallecido, se ha negado a declarar.

"No voy a declarar. Me imagino que tendrían que condenarme", ha respondido al ser preguntado por el presidente del tribunal si quiere ser condenado o no por los hechos que se le imputan.

La sesión, por procedimiento de jurado, comenzó con la intervención de las partes, con peticiones que van desde los 17 años de cárcel por parte del Ministerio Público por el delito de asesinato hasta los entre uno y cuatro años por homicidio que reclama la defensa.

El juicio se celebrará de este lunes a este jueves de mañana y de tarde después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarase nulo el proceso por el que se le condenó a 15 años y medio de cárcel, por asesinato con alevosía, al hombre acusado de matar a otro a las puertas de Padre Rubinos.

Al inicio, el fiscal ha relatado cómo ocurrió el fallecimiento de este usuario de la institución benéfica y ha asegurado que todos los informes periciales, incluidos el último examen psiquiátrico por parte de un profesional del Sergas --realizado explícitamente para este segundo juicio-- "coinciden en que (el acusado) no tiene ninguna enfermedad mental grave, simplemente un trastorno de la personalidad" que "no le impide saber lo que hacía".

ATAQUE "SORPRESIVO"

El Ministerio Público sostiene que el ataque con un navaja fue "sorpresivo" y que el hombre no tuvo "ninguna posibilidad de defenderse". A la hora de solicitar la pena, tiene en cuenta la atenuante de alteración psíquica.

Las tesis defendida por la Fiscalía desmonta el argumento de la defensa, que pide que se tenga en cuenta la "eximente completa" puesto que el procesado "no era consciente de sus actos".

Para ello, su letrado se basa en el informe del Sergas que concluye que el hombre "tiene un trastorno mixto de la personalidad, destacando rasgos límites, antisociales y paranoides".