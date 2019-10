13 de octubre de 2019

Ana Pontón aspira a que el BNG sea "decisivo" en el Congreso como "única" fuerza gallega "con independencia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se muestra "optimista" de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre y aspira a lograr representación en el Congreso para ser "decisivos" de cara a la investidura en un panorama sin mayorías absolutas.

Así lo ha manifestado la líder de los nacionalistas gallegos en una entrevista concedida a la Radio Galega este domingo, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que el Bloque es la "única" candidatura gallega "con independencia" de las fuerzas estatales, que "lo único que traen" a Galicia "son problemas".

En este sentido, Pontón ha incidido en destacar al BNG como una "fuerza política seria" y "trabajadora", que tiene "las manos libres" para "defender" a los gallegos en Madrid. "Estamos creciendo, el 28 de abril nos quedamos a las puertas, faltaron muy pocos votos de obtener representación", ha recordado.

El Bloque se presentará a los comicios integrando a miembros de Compromiso por Galicia (CxG) en sus listas y, tras la renuncia de En Marea y de Anova a concurrir, se convierte en la única candidatura que se presenta solamente en la Comunidad gallega.

Sobre si de cara a otros comicios como las autonómicas del 2020 se repetirá esta tendencia a acumular apoyos nacionalistas, Pontón ha respondido que trabajan "con mano tendida a todas las personas que quieran sumar por Galicia", pero no ha concretado si eso se trasladará a futuras alianzas.

De hecho, sobre si se estudió la incorporación de Anova, corriente que en 2012 se desligó del BNG, en la candidatura a las generales, ha valorado que ese espacio político "se mueve en otras coordenadas" y acude a los comicios --como ya hizo en 2015 y 2016-- "en alianzas con fuerzas estatales" como Podemos y Esquerda Unida (EU).

"Y lo que vimos es que las fuerzas estatales, las nuevas y las viejas, se comportan como dos gotas de agua cuando se trata de Galicia y le dan la espalda al país", ha criticado, al tiempo que ha recordado que precisamente Podemos y EU "pactaron" con el Gobierno de Pedro Sánchez "las peores inversiones" para la Comunidad gallega "en 20 años" con el proyecto fallido de Presupuestos Generales del 2019.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En otro orden de cosas, Ana Pontón ha vuelto a reclamar a la Xunta que utilice la vía judicial para reclamar a la Administración general del Estado los 700 millones de euros que le reclama por diferentes conceptos --esta semana el Gobierno en funciones desbloqueó solo 330 millones correspondientes a las entregas a cuenta--.

Frente al argumento del PPdeG de que un proceso judicial ralentizaría el reintegro de las partidas, la portavoz nacional del BNG dice "no entender por qué", ya que "pueden presentar el recurso judicial y negociar con el Estado" al mismo tiempo.

Para Ana Pontón, en el "fondo" de este conflicto se encuentra el modelo de financiación por el que Galicia "está discriminada". "El Estado recauda más de lo que luego invierte en nuestro país", ha afeado, para a renglón seguido asegurar que si la Comunidad recaudase sus propios recursos, dispondría de unos 3.500 millones de euros anuales adicionales. "Lo grave es que sobre esto el PP y el PSOE no quieren hablar", ha añadido.

De cara al debate de los presupuestos de la Xunta para 2020 --y tras la aprobación en el Parlamento autonómico de un techo de gasto de algo más de 11.000 millones--, la líder del Bloque cree que "no van a suponer una rectificación" de las políticas "erradas" del PP que conducen a Galicia a "la mayor crisis demográfica de su historia" y al "deterioro" de la industria y de los servicios públicos.

Para el BNG, las "prioridades" en el debate para las cuentas autonómicas del próximo año serán un "plan de choque para frenar el desmantelamiento" de la industria, "poner freno al deterioro" de la sanidad y la "lucha contra la violencia machista".

CENTRAL DE AS PONTES

En el plano industrial, tras conocerse el cierre previsto para 2020 de la central de Endesa en As Pontes (A Coruña), Ana Pontón ha censurado la actuación tanto de la Xunta como del Gobierno estatal: "No puede ser que sepamos desde hace años que hay unas directivas europeas que hablan de una transición energética y de una descarbonización de la economía y que aquí no se tuviese hecho absolutamente nada".

Asimismo, ha apuntado a la empresa para afearle que tenga previsto clausurar la planta térmica después de haber "expoliado" los recursos de los gallegos ganando "miles de millones de euros" produciendo electricidad para ahora "dejar tirada" a la comarca de Ferrolterra.

Tras apuntar que "la responsabilidad" es, en "primer lugar", del Ejecutivo estatal, Ana Pontón ha solicitado una mesa de trabajo en la que estén representadas las instituciones, Endesa y los agentes sociales sobre "cómo abordar un proceso de reindustrialización y creación de empleo" en las comarcas.

La portavoz nacional del Bloque también ha aprovechado este asunto para defender la tarifa eléctrica gallega que reclama su formación, ya que Galicia es una "grande productora de energía".

Y es que, tal y como ha explicado, la factura de la Comunidad sirve para pagar "los costes del transporte eléctrico" a Madrid. Asimismo, ha pedido que se "cuestione" de una vez que un sector productivo que es "clave" también para la industria esté "privatizado".