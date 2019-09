26 de septiembre de 2019

Besteiro y Orozco recurrirán el auto de cierre del 'caso Garañón'

LUGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco, y el expresidente de la Diputación provincial y exsecretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recurrirán el auto emitido por la jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, de cierre de la causa de O Garañón, por una urbanización construida a los pies del parque Rosalía de Castro y paralizada en su día judicialmente.

Este miércoles la jueza comunicó a las partes el auto de transformación en procedimiento abreviado del 'caso Garañón', con lo que se cierra la instrucción de dicha causa abierta hace ya diez años, y en donde se propone que vayan a juicio tanto el ex alcalde, como Besteiro, que fue concejal de Urbanismo con Orozco, además del promotor de la urbanización y otros ocho investigados.

López Orozco ha anticipado que recurrirá y, en tono de ironía, ha querido "felicitar" a la jueza por la "prisa", puesto que el auto ha sido notificado la víspera de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial revise este jueves el recurso a la sanción de siete meses y un día, que acarrea perdida de destino.

"Tengo que felicitar a la jueza por la prisa, el día antes que se confirme la sanción del Consejo General del Poder Judicial hace este auto, que recurriremos porque hay muchos puntos para recurrirlo. Ella sabe mejor que nadie que todos los funcionarios y los políticos actuamos conforme a derecho", ha esgrimido.

Con respecto a la urbanización, el ex alcalde ha comentado que "es la primera vez en la historia del urbanismo español en que un equipo de gobierno rebaja la edificabilidad un 25 por ciento". "Había que dar la licencia porque no darla sería prevaricar, con lo cual estamos tranquilos esperando que el abogado haga el recurso y se estudie con detenimiento por parte de una mente clara, precisa, una mente que busque la justicia. Sí finalmente se confirma la sanción (del CGPJ) se ve que esta jueza no actuó con justicia", ha señalado Orozco.

Además de esta causa, sobre el ex alcalde, liberado de otras investigaciones, está también siendo investigado por la relativa a la ORA, los aparcamientos en superficie, dentro de una pieza de la 'Pokemon'.

"PESADILLA JUDICIAL"

Por ello, el ex alcalde de Lugo confía en que acabe lo que da en describir como "una pesadilla judicial". "Esto es de hace diez años, y lo de la ORA de 2011, por lo tanto estoy deseando que acabe todo para, como decía hace unos días en una entrevista, ir con mi nieto (recientemente ha sido abuelo) a la escuela infantil con la cabeza bien alta porque tiene un abuelo honrado", ha sentenciado.

Por su parte, en lo relativo a José Ramón Gómez Besteiro, su abogado también ha anticipado que "se va a presentar recurso". "Se va a presentar recurso de apelación porque un recurso ante esta misma juez entendemos que no tiene sentido, dado que se tiene que decidir sobre su suspensión y su cambio de destino por la sanción que le fue impuesta por el Consejo General del Poder Judicial", ha aclarado.

El letrado Cándido Conde-Pumpido ha comentado que "de forma apresurada y después de unos meses sin hacer nada con la causa, lo que hace (Pilar de Lara) es dictar un auto intentando causar el mayor daño posible en pleno periodo preelectoral". "Con el contenido político que tiene la causa y haciéndolo de forma que, a nuestro juicio, estamos valorando si puede ser incluso prevaricador (el auto judicial)", ha concluido.