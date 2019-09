13 de septiembre de 2019

El BNG pedirá a la UE "que siga adelante" con la multa a España en materia de seguridad ferroviaria "haya Gobierno o no"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, ha avanzado que, "haya Gobierno o no" en el Estado, exigirá en Bruselas que la Unión Europea "siga adelante" con el procedimiento sancionador abierto en enero de este año contra España por el "incumplimiento" de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en Santiago para avanzar sus líneas de trabajo cuando próximamente vuelva a obtener el acta de eurodiputada, Miranda ha explicado que Bruselas "no dará continuidad" a la sanción "mientras no haya un Gobierno", porque "tiene que emitir un informe de cumplimiento" de los requisitos de seguridad ferroviaria "a través de un decreto o una ley", lo que no puede realizar el Ejecutivo en funciones.

La portavoz de los nacionalistas gallegos en Europa ha incidido en que todo ello, que guarda relación con el accidente del Alvia ocurrido en la curva de Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013 con 80 víctimas mortales y 144 heridos, "está pendiente" en Bruselas.

Y es que, tal y como ha subrayado Miranda, "la Comisión Europea le dijo al Estado que no hay garantía de cumplimiento" del plan de seguridad ferroviaria "y por tanto no se fía" hasta que "no presente un decreto o una ley", para lo cual "en noviembre acaba el plazo".

"Nosotros (el BNG) vamos a exigir a Bruselas que siga adelante con el procedimiento de infracción independientemente de que haya Gobierno o no. Tendremos que exigir que se le envíe ese cumplimiento", ha incidido, para después sugerir que se puede llegar al Tribunal Europeo.

Además, ha tachado de "triste" que las víctimas del accidente de Angrois "no sean recibidas por el ministro" de Fomento, José Luis Ábalos, "y sí" en Bruselas. De hecho, la próximamente eurodiputada del BNG, ha dicho que podrían acudir a la capital belga de nuevo "antes de noviembre" porque es "la única forma" de que el Estado "se tome en serio ese procedimiento de infracción" por una normativa que "a día de hoy no se modificó".

Asimismo, Miranda ha aprovechado para volver a cargar contra "tanto PP como PSOE" por "callarse" ante el siniestro ocurrido hace más de seis años. "Tienen mucho que ocultar y desgraciadamente esa comisión --la constituida en el Congreso para investigar lo ocurrido-- no sirvió de mucho", ha lamentado.

UNA COMISIÓN EUROPEA "MUY NEOLIBERAL"

En la misma rueda de prensa, Miranda ha criticado la recién constituida Comisión Europea presidida por la alemana Ursusla von der Leyen, a la que ha tachado como "muy neoliberal". En concreto, ha apuntado hacia el que será --todavía necesita la confianza de la Eurocámara-- el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, el ministro español Josep Borrell, de quien ha censurado diversas declaraciones sobre la crisis catalana que van "en contra de los derechos de los pueblos".

Paralelo a ello, ha dicho que su escaño será "la voz de Galicia en Europa", ya que, según ha valorado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también presente en la rueda de prensa, "solo el trabajo del Bloque" hizo que la Comunidad "tuviese voz en todas y cada una de las instituciones europeas".

En los comicios del pasado 26 de mayo, la coalición del BNG con otros partidos nacionalistas como Esquerra Republicana o EH Bildu --encabezada por el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras-- obtuvo en Galicia más de 170.000 votos, logrando el doble de apoyos que las mismas elecciones del año 2014. Tras agradecer este significativo aumento, Miranda ha comprometido que "doblarán su trabajo".

En este sentido, la próximamente eurodiputada ha desgranado diversas "retos" que se marca para esta legislatura en la Eurocámara, como el "saneamiento integral" de las rías gallegas, para lo cual exige al Estado que "solicite los fondos" europeos; además de estar "pendientes" de la aprobación de los próximos presupuestos para rechazar "la centralización" en su reparto. "Queremos que Galicia sea capaz de decidir", ha reivindicado.

Además, desde el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea del que formará parte, Ana Miranda pretende "luchar contra el fascismo" y "por la libertad", para lo que ha anunciado que llevará a la comisión de peticiones una iniciativa para "investigar por qué el Estado español veta la documentación pública y privada sobre la dictadura" franquista.