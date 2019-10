4 de octubre de 2019

El BNG votará en contra de un techo de gasto "continuista" que "no ofrece ninguna receta" a la "década fracasada" del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha anunciado que votará en contra del techo de gasto aprobado por la Xunta para los presupuestos de 2020, pues consideran que se trata de una propuesta "continuista" que "no ofrece ninunga receta" para "afrontar los retos" de Galicia tras "la década fracasada" con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno autonómico.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, la diputada nacionalista Noa Presas ha puesto el foco en que "cada vez hay más distancia entre los mundos de 'yupi' que vende Feijóo" y la "Galicia real" para la que "no hay respuestas" en la política económica de la Xunta.

Así, ve "insuficiente" el incremento en la capacidad de gasto en 311 millones respecto al presupuesto en vigor porque "sigue siendo inferior" en 421 millones a las últimas cuentas de la Xunta antes de la llegada a San Caetano de Núñez Feijóo.

También ha tachado de "fracaso" las previsiones de crecimiento efectuadas por el Gobierno gallego, que actualizó sus calculos a la baja al pasar del 2,5% previsto inicialmente al 2% del PIB. Esto evidencia, según Presas, que el Partido Popular "no aprende de sus errores pasados", al tiempo que acusa a la Xunta de "no ser precavida" al no considerar el impacto del Brexit en la economía gallega.

Así las cosas, la diputada nacionalista considera que la preparación de las cuentas para el próximo año demuestra que el de Núñez Feijóo es "un gobierno agotado" que, además, "no tiene voluntad de sentarse a negociar".

En esta línea, tras calificar de "mero paripé" el trámite parlamentario del próxio miércoles --en el que se debatirá y votará la propuesta del Ejecutivo sobre el techo de gasto--, Noa Presas ha criticado el "marco obsoleto" en el que, a su juicio, se encuentra la economía gallega, por lo que pide "dar un paso adelante más en el sistema de financiación hacia un concierto económico".