6 de octubre de 2019

Caballero (PSdeG) pide a Feijóo que "explique" a Galicia su "política de opacidad" con Pemex en Barreras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha pedido al presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "explique" a los gallegos "qué pasó" con la petrolera mexicana Pemex, empresa que en 2013 adquirió el 51 por ciento del capital del astillero Hijos de J. Barreras, en Vigo, tras una negociación auspiciada por la Xunta, y de la que el nuevo Gobierno del país latinoamericano "habla de corrupción".

"Feijóo nos tiene que explicar toda esa política de opacidad que entró en contacto con la corrupción mexicana", ha proclamado el líder de los socialistas gallegos, en declaraciones a los medios en Santiago arropado por las cuatro cabezas de lista del PSOE por las provincias gallegas: Pilar Cancela (A Coruña), Olga Alonso (Pontevedra), Marina Ortega (Ourense) y Ana Prieto (Lugo).

Aprovechando la presencia del líder del PP nacional, Pablo Casado, en un acto en Oleiros (A Coruña), Caballero ha instado a Feijóo a que le explique "por qué en los diez años que estuvo al frente de la Xunta, Galicia careció de política industrial" y perdió "tanto empleo" en este sector.

Sobre el astillero de Barreras, que esta semana solicitó su entrada en preconcurso de acreedores, el secretario xeral del PSdeG ha recordado que en 2013 el presidente de la Xunta "anunció acuerdos con Pemex que suponían traer la construcción a Galicia de en torno a 20 barcos", incluso con una "campaña de 'botafumeiro' retransmitida por la TVG de forma continua". "Pasó el tiempo y vimos cómo donde Feijóo prometía 20, llegaron dos", ha continuado.

Y es que, tal y como ha relatado, Feijóo estuvo con las autoridades mexicanas "en diversas ocasiones" y "se sacó fotos" con el ahora ex consejero delegado de Pemex, Emilio Lozoya, ahora "prófugo" de la justicia acusado "de sobornos" y "de uso de fondos públicos".

"Feijóo anunció en Galicia que llegaban barcos para la construcción que no llegaron. Puso una determinada cúpula directiva de acuerdo con Pemex al frente de Barreras y ahora Barreras anuncia preconcurso de acreedores, lo que pone en riesgo el astillero y sobre todo toda la actividad en la industria auxiliar, que supera los 1.000 empleados", ha resumido el socialista.

FRAGATAS F-110

Asimismo, también se ha referido a la construcción de las fragatas F-110 de Navantia en Ferrol, un proyecto al que el Gobierno central dio luz verde el pasado junio pero que mientras gobernaba Mariano Rajoy, con Pedro Morenés en el Ministerio de Defensa, "estaba en un cajón metidas".

"Morenés retrasó las fragatas de Ferrol por intereses particulares y connivencia de empresas con las que tenía contactos. Feijóo se calló y no dijo nada", ha esgrimido.

Por todo ello, los socialistas han apelado a "buscar todos los mecanismos para garantizar el empleo", porque la situación actual de Barreras "lo único que demuestra es una mala gestión" fruto de la "mezcla entre lo político, lo económico y el 'botafumeiro' del PP".

EL PSDEG COMO "ÚNICO VOTO ÚTIL"

Así las cosas, Gonzalo Caballero ha insistido en que el próximo 10 de noviembre los españoles y los gallegos deciden si el país "avanza o retrocede". En este sentido, ha vuelto a señalar el apoyo al PSdeG-PSOE como el "único voto útil" frente a una coalición "de derechas con la ultraderecha (PP, Ciudadanos y Vox)", lo que supone "un riesgo" para el progreso y avances en derechos "como el aborto" o "la eutanasia".

Por ello, ha apelado a "movilizar" a toda la ciudadanía para que el 10N los socialistas vuelvan a conseguir una victoria histórica en la Comunidad gallega.

Preguntado sobre las últimas encuestas electorales y la irrupción de Más País, el partido de Íñigo Errejón, en las circunscripciones de Pontevedra y A Coruña --con Daniel Liceras y Carolina Bescansa como números uno al Congreso--, Gonzalo Caballero ha evidenciado que los estudios demoscópicos reflejan "que hay un cambio de ciclo político en Galicia", con una "mayoría de progreso liderada por el PSdeG".

Aún así, ha insistido en que "lo único que apuntan las encuestas" es que el PSdeG-PSOE es "la única alternativa sólida, fuerte, con implantación en todo el territorio y con capacidad de arrinconar" al PP.

"Otras fuerzas pueden tener determinados espacios mediáticos, pero no tienen la implantación territorial ni tienen peso en el territorio, y desde luego nos gustaría que cuando den un paso adelante lo hagan con mayor nivel de capacidad de unidad para alcanzar representación y fortalecer mayorías progresistas en España y en Galicia", ha recalcado, para después asegurar que "todo lo que sume frente a la derrecha y la ultraderecha es bienvenido".

POLÉMICA EN LUGO

Interpelado sobre la polémica en torno a la diputada Sonsoles López Izquierdo, quien renunció a ir en las listas por Lugo para el próximo 10N tras ser relegada del segundo al tercer puesto en la candidatura, Caballero ha subrayado que "los intereses colectivos están por encima de los intereses individuales".

"El interés de cambiar la política está por encima de las personas. Hoy estamos unos, en algún momento no estaremos. Yo fui 20 y tantos años militante de base sin ningún cargo, ahora me ocupa estar al frente del PSdeG y en otro momento no estaré", ha insistido.