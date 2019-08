Casi la mitad de los municipios gallegos pertenecen al Pacto de los Alcaldes por el Clima, pero solo 4 de las 7 ciudades

A Coruña, Ferrol, Lugo y Santiago forman ya parte de este grupo de municipios que pretenden reducir sus emisiones contaminantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 121 ayuntamientos gallegos (de 313) pertenecen ya al Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía, mientras que otros 32 municipios están en trámites de adhesión o contactaron con el Gobierno autonómico para interesarse, aunque solo cuatro de las siete grandes ciudades de Galicia forman parte de este grupo de localidades que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de clima y energía de la Unión Europea.

Según ha explicado este lunes en la presentación de la nueva web 'pactodosalcaldes.gal/gl' la directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, María Cruz Ferreira, de las siete grandes ciudades de Galicia, solo A Coruña, Ferrol, Santiago y Lugo se encuentran dentro de este conjunto de municipios.

Aún así, ha destacado el caso "peculiar" de Vigo, que aunque oficialmente no se encuentra en el Pacto de los Alcaldes, sí que intentó adherirse hace años "pero de alguna manera no hizo el Plan de Acción (un documento donde se especifica la situación del ayuntamiento y los objetivos que se pretenden conseguir) por lo que para la UE no forma parte del Pacto". "Habrá que iniciar otra vez las conversaciones con la ciudad olívica", ha indicado.

De los 121 ayuntamientos ya adheridos a este Pacto en la Comunidad, 42 forman parte de la provincia de A Coruña, 25 de Lugo, 38 de Ourense y 16 de Pontevedra.

Según Ferreira, la intención de la Xunta es que en 2020 todos los municipios gallegos estén dentro de este grupo. Así, ha animado a todos los alcaldes a que se unan, por lo que el Ejecutivo gallego ha puesto en marcha una página 'online' para que sirva de "herramienta" y ofrezca la información de los pasos que hay que seguir para sumarse a esta iniciativa, así como todas las novedades que se están llevando a cabo en ese ámbito y ejemplos de "buenas prácticas", así como líneas de financiación para la financiación de los mismos.

HOJA DE RUTA

De esta manera, se pretende marcar una "hoja de ruta" para diagnosticar la situación en la que se encuentra el ayuntamiento y tratar de reducir la contaminación. Cada municipio tiene que realizar su Plan de Acción, que tiene que ser aprobado por el pleno local. Cuando la UE le da el visto bueno, comienza oficialmente a formar parte de este grupo y cada dos años las autoridades comunitarias examinan al ayuntamiento para ver si está o no cumpliendo con el Pacto.

En sus objetivos, la Unión Europea establece una disminución de las emisiones contaminantes del 40% para 2030, así como un 27% menos de consumo energético y un 27% más de producción de renovables. Sin embargo, María Cruz Ferreira ha subrayado que Galicia es "más ambiciosa" y pretende la "neutralidad climática".

"El cambio climático es global pero la solución es local", ha indicado Ferreira, por lo que ha insistido en la importancia de este Pacto y de los hábitos de la ciudadanía. "La sociedad es un factor clave", ha sentenciado, tras lo que ha destacado la importancia del reciclaje, entre otros aspectos.

Con todo, la directora xeral se ha mostrado satisfecha con la respuesta que han tenido los ayuntamientos, ya que casi 1,2 millones de ciudadanos ya forman parte de este Pacto (debido a que sus localidades se han adherido).