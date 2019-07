5 de julio de 2019

Ciudadanos Galicia atribuye la "dimisión forzosa" de su responsable de Programas a su falta de "ritmo" de trabajo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos por Pontevedra, Beatriz Pino, ha atribuido este viernes la "dimisión forzosa" de la responsable de Programas de Cs Galicia, Ángeles Fernández Ramil, a su falta de "ritmo" de trabajo.

Así lo ha señalado Pino este viernes en una rueda de prensa, tras la salida de la organización de Fernández Ramil, quien mostró en una entrevista a El Correo Gallego sus discrepancias con la política de pactos por la que apuesta la cúpula estatal encabezada por Albert Rivera. "No se puede enfrentar la implantación territorial, más dada a la dispersión geográfica de Galicia, ni la gestión de personas que pueden tener puntos de vista diversos con los métodos del siglo XIX y XX", manifestó en dicha entrevista.

En este sentido, Beatriz Pino no ha querido hablar sobre las palabras de la ya ex secretaria de Programas de Ciudadanos en Galicia y ha subrayado que Fernández Ramil "no se adecuaba a los ritmos que necesita ahora el partido".

"Por nuestra parte, se trata de un movimiento natural. Es una persona que quizá no se adecuaba al ritmo de trabajo que estábamos exigiendo por parte de Cs Galicia en un cargo importante", ha destacado Pino, quien se ha referido en la importancia de este puesto de cara a las elecciones autonómicos gallegas de 2020.

Para la diputada gallega, el departamento de Programas es "vital" en la estructura de cualquier autonomía, ya que es el "punto de partida", por lo que requiere de unos "ritmos de trabajo" que quizá hasta ahora "no se podían estar dando". "No hay más dramas", ha sentenciado.

PORTAVOCÍA

Por otra parte, Beatriz Pino también se ha referido a la salida de Olga Louzao al frente de la portavocía del partido a nivel gallego. Así, ha señalado que la propia Louzao "ya había solicitado hace meses" al secretario de Organización, Laureano Bermejo, dejar el cargo. En este sentido, ha señalado que se trata de un movimiento "natural" debido a la "dificultad de conciliar su faceta profesional, familiar y su cargo político".

"Louzao es desde hace una legislatura y ahora la segunda concejala en el Ayuntamiento de Lugo. Toda esta acumulación de papeles políticos y personales se hacía complicado en ocasiones y así nos lo hizo saber", ha insistido Pino, quien ha señalado que desde Ciudadanos Galicia "no hay más que palabras de agradecimiento" por su labor y que "seguirá contando con ella" en Lugo.

También ha destacado que el cambio se ha producido en este momento debido a que "Ciudadanos cuenta con más gente en el partido", ya que "ha crecido de forma significativa en Galicia".

Sobre la sustitución de Olga Louzao, Pino ha indicado que Bermejo dará a conocer la semana que viene la persona que ocupará el cargo. Preguntada por si podría ser ella misma, ha destacado que si la eligiesen "cogería el encargo".

OURENSE

En otro orden de cosas, también se ha referido a la destitución de la Junta Directiva de Ciudadanos en Ourense por "discrepancias" y "dejación de funciones" ocurrida este miércoles. Sobre ello, ha querido dejar claro se trató de una "petición directa" de los propios afiliados ourensanos que "hicieron aflorar" la "falta de trabajo" y su "descontento".

Este viernes, uno de sus miembros Ignacio Martín Amaro se ha dado de baja del partido. Así, ha augurado más bajas debidas al "malestar existente" tanto en Ourense, pero también en Vigo, Pontevedra, A Coruña y Lugo, "por la actitud dictatorial y poco democrática" de Laureano Bermejo.

En este sentido, ha anunciado que la Junta Directiva destituida "injustamente" ha decidido presentar un "recurso de Amparo" ante el Comité de Garantías y Valores de Cs solicitando "no solo se anule la disolución de la Junta Directiva, sino también el que se le abra un expediente disciplinario y de expulsión a Bermejo por abuso de poder, actuación antidemocrática y daño contra el honor de sus compañeros de partido". Además, no han descartado emprender otras actuaciones o recursos.