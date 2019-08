2 de agosto de 2019

Ciudadanos Galicia reafirma el "no" a Sánchez y critica que el PSOE vaya a gobernar Navarra con "filoetarras"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos por Pontevedra, Beatriz Pino, ha reafirmado esta mañana el "no" del partido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de cara a una próxima investidura y asegura que el partido "no se va a mover de donde ha estado siempre", tras lo cual ha afeado las relaciones de los socialistas con "separatistas y filoetarras" en Navarra.

"El 'no' a Sánchez sigue estable y permanente, no ha cambiado nada, incluso me atrevería a decir que los movimientos de Sánchez no hacen más que darnos mayor fuerza y ratificarnos en esa decisión", ha subrayado.

Así lo ha corroborado Pino en su intervención esta mañana durante una rueda de prensa en la sede del partido en Santiago, a la que ha asistido acompañada por el responsable de la organización en Galicia, Laureano Bermejo. Los portavoces han hecho hincapié en que se trata del "último" encuentro con los medios antes del "parón de verano".

Conforme a esto, Pino ha criticado las relaciones del actual presidente en funciones con "separatistas y filoetarras" en referencia al Gobierno de Navarra con la abstención de EH Bildu. "A Bildu le ha faltado tiempo para pseudo-amenazar a la señora Chivite, recordándole que no olvide nunca que va a gobernar gracias a la coalición 'abertzale' --nacionalista--", ha comentado.

Mientras que, en su intervención, Pino advertía de que para establecer una línea de actuación a seguir se tendrían en cuenta las actividades del actual Gobierno en funciones, el responsable de Organización en Galicia, Laureano Bermejo, ha indicado que la formación ya trabaja en una hoja de ruta pensando en los próximos comicios autonómicos. "Se están manteniendo reuniones con las diferentes agrupaciones locales gallegas, Ciudadanos no se va de vacaciones en agosto, no se duerme en los laureles", ha señalado.

EJECUTIVA NACIONAL

Los responsables de la formación liberal han expresado que, hasta ahora, la Ejecutiva Nacional contaba con 37 miembros del partido y, tras su ampliación, ahora son 50 las personas que dirigen la organización.

Por ello, han hecho hincapié en la reformulación de la Ejecutiva Nacional de la que ahora formarán parte otros dos gallegos, ya que, además de la diputada por A Coruña Marta Rivera de la Cruz, se incorporan el europarlamentario Adrián Vázquez y la propia Pino. "Es un honor y una responsabilidad entrar en la Ejecutiva Nacional y formar parte de las comisiones parlamentarias", ha destacado Pino.

En ese sentido hay que destacar que la diputada por Pontevedra asumirá la portavocía de Deportes y será portavoz adjunta en Cultura y en la comisión de Asuntos Exteriores además de ejercer como vocal en Educación y en Seguridad Vial.

Por su parte, con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, Adrián Vázquez Lázaro --concurrió las listas por Galicia al Parlamento Europeo-- entraría como eurodiputado.