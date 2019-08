5 de agosto de 2019

Una colisión entre una moto y un turismo deja un herido en la A-52, en O Porriño (Pontevedra)

VIGO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre una motocicleta y un turismo, que ha tenido lugar este lunes en la A-52 a la altura de O Porriño (Pontevedra), se ha saldado con un herido.

Tal y como ha informado 112 Galicia a Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 7,00 horas a unos 100 metros de la salida de la vía hacia la localidad pontevedresa.

En concreto, el servicio de emergencias ha sido alertado del siniestro por un particular, que también ha advertido de la posible existencia de heridos debido al incidente.

Mientras, el 112 Galicia ha dado aviso de lo ocurrido al servicio de Urgencias Sanitarias, que se ha desplazado hasta la zona, la Policía Local y la Guardia Civil. Posteriormente, se ha trasladado al herido al centro de referencia, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Por otra parte, en torno a las 9,58 horas de este lunes, un particular ha alertado de la presencia de humo en la calle García Barbón de la ciudad olívica, aunque ha advertido que no observó ningún incendio en su vivienda ni en las vecinas, así como que no tenía constancia de la presencia de heridos. El servicio de emergencias ha informado de lo ocurrido a los bomberos, la Policía Local y Protección Civil.