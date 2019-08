El delegado del Gobierno reclama a Feijóo "sentido de Estado" para buscar "lo mejor" para Galicia

A CORUÑA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha defendido el "compromiso" del Ejecutivo con la Comunidad gallega, al tiempo que reclama al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "sentido de Estado" para colaborar "en la búsqueda común de lo mejor para Galicia".

En un comunicado, reclama a Núñez Feijóo "tranquilidad, calma, sosiego y no teatralizar ya que no puede ni debe pretender hacer la agenda de los miembros del Gobierno de España", señala ante las críticas del titular del Ejecutivo gallego a este respecto. Por ello le pide que trabaje "en la gestión de su Gobierno, que bastante tiene, y no busque enemigos donde no los hay".

El delegado del Gobierno incide, mientras, en que el Ejecutivo "coopera con lealtad con la Xunta de Galicia, como demuestra el hecho de que Galicia es la cuarta comunidad con más convenios firmados con el Gobierno de España, pues rubricó acuerdos por casi 139 millones de euros en 2018, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León".

"Hay que acostumbrarse en un Estado autonómico y plural como es el nuestro a la acción de los diferentes gobiernos. El señor Feijóo --apostilla-- no puede ser el único que decida cómo es la actividad política en Galicia".

"Hay más instituciones como ayuntamientos, diputaciones o el propio Gobierno de España que desarrollan sus propias competencias, lo que hacen los ministros es hacer su trabajo en toda España y Galicia es España", prosigue.

GOBIERNO "ESTABLE"

Por otra parte, Losada pide a Feijóo que evite utilizar "palabras como chantaje y similares" en un contexto en el que "se está diciendo que es necesario un gobierno estable, un gobierno que deje de estar en funciones", por eso se pide a todos los partidos políticos colaboración "porque no hay otra alternativa".

"El sentido de Estado no es confrontar. Este Gobierno no quiere confrontar sino cooperar, como en el tema financiero", argumenta. Al respecto, pone como ejemplo la situación financiera de las comunidades autónomas, que el Ejecutivo estudia a fondo intentando encontrar soluciones que permitan hacer frente a los pagos mientras está en funciones", señala ante las demandas de la Xunta.