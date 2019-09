Encarna Otero presenta este martes el documental 'As mulleres co mundo na cabeza'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La historiadora Encarna Otero presentará este martes en el Consello da Cultura Galega 'As mulleres co mundo na cabeza', un documental con el que se busca rendir homenaje a las mujeres anónimas de O Pindo que sustentaron a sus familias con los materiales que transportaban y que no dejaron ninguna pegada en los registros oficiales.

Esta pieza forma parte de un trabajo de documentación de una de las áreas de trabajo de la Comisión de Igualdade do Consello, y se presentarña este martes a las 19.00 horas. La historia está hilada a través de los testimonios de Olimpia Oreiro, Marisa Vázquez y Marisa Beiro, tres vecinas de la zona que reconstruyen su vida ante la cámara.

Con los cestos que portaban en sus cabezas, estas mujeres se dirigían a Muros o al Ézaro con diversos productos, para luego venderlos como sustento a sus familias.