¿Están las empresas gallegas al tanto de la importancia de su reputación online?

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pese a la tónica general en España en comunidades como Cataluña y Madrid, el análisis de la reputación online es uno de los deberes sin hacer del tejido empresarial gallego, que aún no ve esta práctica como un valor añadido a su actividad.

Y es que en pleno auge tecnológico, las preocupaciones de la población migran al entorno online. Una de ellas es la reputación, que se desliga del terreno personal y aparece como uno de los indicadores más importantes para las empresas.

De esta forma nace el término reputación online, un concepto que se refiere al conjunto de elementos que representarán el prestigio de una marca o persona en la red. Estas valoraciones suelen estar emitidas por los propios usuarios y consumidores, por lo que no es posible modificar una visión negativa con facilidad.

Precisamente detectando esta necesidad, los socios gallegos Boris Gayoso y Carlos Correa fundaron en 2011 Cecubo Group, una compañía con sede en Santiago y Madrid especializada en análisis y consultoría que se encarga de medir la reputación de las empresas y trazar estrategias con respecto a la misma en base a la comunicación.

"Galicia todavía es un mercado muy verde", afirma Boris Gayoso en declaraciones a Europa Press en relación a la poca popularidad de estos procesos en la comunidad autónoma, pues no considera que las empresas ignoren la importancia de su reputación, sino que estas aún "están en un proceso demasiado inicial construyendo su presencia online".

Cecubo monitoriza y analiza la popularidad en la red de compañías como Coca Cola, Cetelem e Hijos de Rivera y, pese a la procedencia de esta última, los fundadores de la compañía indican que aún no hay tantas empresas gallegas en su cartera de clientes, pues "todavía son pocas las empresas que se preocupan por esta cuestión".

SITUACIÓN EN GALICIA

Así, un servicio nacido en Galicia tiene que "escapar" de su territorio para funcionar, como señala Boris Gayoso, que explica que ellos tienen "casi más volumen de trabajo de clientes de fuera de Galicia".

La tesis 'Análisis de la reputación online aplicada al branding de la empresa', de Pedro Mir Bernal, expone que el modelo gallego es reduccionista y, hoy por hoy, las compañías potencian proyectos de bajo impacto o con poco presupuesto.

Como señala uno de los socios de Cecubo, "en comparación con Barcelona o Madrid, Galicia va con retraso" porque "las grandes y medianas empresas ni siquiera han trabajado con una estrategia de imagen definida, no lo ven como un valor".

En este contexto, las empresas gallegas aún tienen una presencia "testimonial", como indica Gayoso, en el mundo online. Una gran parte de ellas se han quedado en el nivel de desarrollar una web y perfiles en redes sociales para no ir más allá.

"La comunicación es unidireccional, no se genera conversación", comenta el socio, lo que puede compararse con una despreocupación generalizada por conocer el estado de su imagen o reputación.

Aunque en Galicia la empresa aún no tiene una competencia especializada en el sector (métricas y análisis de 'big data'), no descarta que con el paso del tiempo este sea un servicio más demandado y proliferen nuevos empleos relacionados con la reputación online. En definitiva, "las grandes empresas gallegas aún no están concienciadas, pero lo estarán", aseguran.

LAS CLAVES DE LA REPUTACIÓN

Desde el punto de vista empresarial, una página con buena reputación online goza de autoridad en el sector, por lo que contará con un nivel alto de tráfico desde buscadores como Google. Esto supone que los usuarios encontrarán la página con más facilidad al hacer búsquedas relacionadas con la marca, sus productos o el sector.

¿Va a afectar este indicador en la toma de decisiones de los usuarios? De acuerdo con el experto en posicionamiento Dean Romero, está demostrado que la población siente un impulso de curiosidad mayor cuando la información que está a punto de conocer es negativa.

Esto implica que si al ingresar en un buscador el nombre de un producto los resultados que se muestran son cuatro favorables y uno desfavorable, este último tendrá mucho más calado en el ideario del consumidor.

Esta reputación puede medirse para conocer cuál es la situación real de una empresa en el mundo cibernético. Pero esta práctica aún no está muy asentada en Galicia.