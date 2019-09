2 de septiembre de 2019

El exconselleiro Agustín Hernández presidirá el Consello Económico e Social

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconselleiro y exalcalde compostelano Agustín Hernández será propuesto para presidir el Consello Económico e Social (CES), puesto que dejó vacante Corina Porro, a quien el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, le encomendó la delegacion de la Xunta en Vigo poco tiempo después de ponerse al frente de la gestora de la agrupación local del PP en la ciudad olívica.

Distintas fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la propuesta, que avanzó la Cadena SER, se realizará en breve y Hernández, quien salió del Gobierno de Feijóo en su día para asumir la Alcaldía compostelana en un convulso mandato --le antecedieron en el cargo los también populares Gerardo Conde Roa y Ángel Currás--, tomará las riendas del organismo autonómico.

Hernández, al que se consideraba uno de los 'hombres fuertes' del Ejecutivo de Feijóo, dirigió la Alcaldía de Santiago casi un año, desde julio de 2014 hasta las municipales del año siguiente, cuando perdió el bastón de mando municipal. Tampoco lo consiguió recuperar en las elecciones locales de este año, cuando concurrió de nuevo como cabeza de cartel del PP.

Ahora se pondrá al frente del CES y habrá que mover banquillo en el partido en la capital gallega. En rueda de prensa, el portavoz del PP en la Cámara gallega, ha destacado la "capacidad de trabajo excepcional" de Hernández y que conoce "muy bien la realidad económica y social de Galicia".

"Sobre Agustín Hernández no tengo más que buenas palabras", ha señalado Puy, quien se ha remitido a que debe ser el Gobierno gallego el que formalice la propuesta y ha apelado a esperar a los procedimientos internos en el PP local para determinar quién sustituye a Hernández. Precisamente, éste ha enviado una convocatoria y prevé ofrecer en Raxoi una rueda de prensa en la próxima jornada sobre asuntos de carácter local.

En la Xunta, el responsable de los populares de Pontevedra y vicepresidente, Alfonso Rueda, ha apuntado que ahora corresponde al grupo municipal de Santiago y del PP provincial coruñés elegir al nuevo portavoz en Compostela, sin avanzar ningún nombre.

Asimismo, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha destacado la valía y "experiencia enorme" de Hernández para estar al frente del CES.

"COLOCAR A AMIGOS QUE PIERDEN ELECCIONES"

Frente a la visión de Puy, toda la oposición ha puesto el foco en que se trata de una decisión "partidista". Así,el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero ha lamentado que Feijóo "use" el CES para "colocar a amigos que pierden elecciones".

"Primero colocó a Corina, que perdió en Vigo; ahora coloca a Agustín Hernández, que acaba de recibir una nueva derrota electoral en Santiago de Compostela, no tiene el perfil técnico y profesional adecuado, y no pasó el duelo necesario tras su etapa política y de las derrotas en Santiago. Feijóo usa a la Xunta con los fines partidistas que interesan al PP", ha constatado.

Por su parte, Manuel Lago, portavoz del hasta ahora Grupo Parlamentario de En Marea, que en breve cambiará de nombre, también ha incidido en que el perfil "no se corresponde" con lo que requiere el cargo.

"Es una muestra más del uso partidista del PP para ir colocando a las personas de su partido para que tengan un empleo, un salario y estatus de poder. Me parece inaceptable, no se pueden usar instituciones tan respetables para colocar a dirigentes del PP que no saben qué hacer. La Xunta y su presidente tienen la obligación de respetar las instituciones de este país", ha advertido.

"IMPORTANTE REMUNERACIÓN"

También Ana Pontón (BNG) ha incidido en el "uso partidista" del CES, que "lo único que hace es dañar su credibilidad". "El único mérito de Hernández fue perder las pasadas elecciones y el PP está buscando solucionar un problema interno a costa de colocar algunas personas en instituciones".

"Al frente del CES se deberían poner personas con un perfil más social y no tan orgánico. Está claro que Feijóo premia a Hernández por su fidelidad al PP poniéndolo en un cargo que tiene una remuneración importante, más de 71.000 euros al año, pero no está pensando qué es lo mejor para el CES ni una persona de consenso".

Pontón ha remarcado que el PP "confunde al CES con una especie de cementerio de elefantes al que van candidatos a alcaldes que no acaban consiguiendo sus objetivos" y ha lamentado una forma de actuar que, a su modo de ver, consolida "un uso partidista" de las instituciones que "degrada la democracia" y pone en evidencia la necesidad "de una regeneración democrática" en Galicia.

Por su parte, desde el Grupo Mixto, el diputado Luís Villares ha constatado, en declaraciones a Europa Press, que éste es un caso de "puerta giratoria" y ha rechazado también el "uso partidista de las instituciones públicas al servicio del PP".

"No hay nada de respeto al CES, las instituciones del autogobierno de Galicia se ven socavadas por el desprestigio de que se usan para colocar a miembros del PP fracasados electoralmente", ha lamentado.