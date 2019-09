Feijóo admite que los futuros presupuestos gallegos peligran por el "bloqueo" estatal

Advierte que, con comicios en noviembre, las Cortes no estarían "operativas" para solventar la financiación y las tesorerías autonómicas "colapsarían"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su Ejecutivo trabaja en este momento con la "hipótesis" de presentar los presupuestos autonómicos para 2020 en tiempo y forma, pero ha admitido que la continuidad del "bloqueo" estatal o que se repitan elecciones generales en noviembre podría "impedir" que haya nuevas cuentas en la comunidad.

En este sentido, ha explicado que su Gobierno esperará hasta el 23 de septiembre --momento hasta el que continuará trabajando en la confección de los próximos presupuestos-- y, en este punto, tomará una decisión que hará pública a finales de este mes o a principios de octubre. Y es que, que haya nuevas elecciones impediría también, ha esgrimido, que las autonomías conozcan las entregas a cuenta.

No en vano, tras la primera reunión con su Ejecutivo del nuevo curso político, Feijóo ha acusado al Gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez de acometer un "bloqueo intencionado" que afecta a las finanzas de las comunidades por su "decisión política" de "no transferir" el dinero "recaudado" que ya tiene "en caja". "El bloqueo de los 700 millones de euros a Galicia no es un problema legal, es una decisión política", ha sentenciado.

Al tiempo, ha alertado de que el Gobierno central pretende "estrangular" a las haciendas autonómicas, una actitud que "nada tiene que ver" con el hecho de estar en funciones. "Ahora dice que esto se solucionará antes del 15 de diciembre. Si es así, ¿por qué no se hizo en junio, en julio o por qué no se soluciona mañana viernes?", se ha preguntado Feijóo.

En la misma línea, ha puesto en duda que, si el problema no se arregla ya y España va de nuevo a elecciones, se pueda articular una solución. Ahora, de acuerdo con el informe jurídico presentado por la Xunta, hay vías para poder hacer la transferencia de fondos, ya que las Cortes "están operativas" y se podría aprobar un decreto ley que autorice el traspaso "por urgencia y necesidad".

Pero, si hay elecciones de nuevo con el problema pendiente de solución, el dirigente gallego ha augurado "un lío". Y es que, ha advertido, las Cortes "no estarían operativas", no se podrían dar pasos legislativos y se "colapsarían todas las tesorerías de las comunidades".

SI HAY ELECCIONES NO SE CONOCERÁN LAS ENTREGAS A CUENTA

Tras los pasos dados por el Gobierno estatal, Feijóo ha detectado "razones políticas" y ha insistido en que "se preparan elecciones generales en España". "Hay alguien a quien le interesa que se mezcle todo y se diga que el bloqueo es responsabilidad de todos. Y no es así. No, no, es una decisión premeditada por el Gobierno central", ha reiterado.

En relación con el presupuesto autonómico, ha señalado que su Ejecutivo trabaja con la "hipótesis" de presentarlo conforme a la "estabilidad" que vive Galicia, si bien ha matizado que, si hay elecciones en noviembre, las comunidades tampoco conocerán las entregas a cuenta.

"¿Es posible encontrar un supuesto de mayor irresponsabilidad? Colapsar las haciendas e impedir que se haga un presupuesto", ha constatado, antes de explicar que la Xunta esperará hasta el 23 de septiembre -hasta ese momento seguirá trabajando en la confección de las cuentas--. En ese punto, tomará una decisión que "hará pública" a finales de septiembre o a principios de octubre.

En todo caso, ha insistido en que, a día de hoy, se trabaja con la hipótesis de presentar las cuentas para el año próximo.