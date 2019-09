17 de septiembre de 2019

Feijóo critica la "batalla" de Abel Caballero contra la Xunta, basada en "falsos agravios"

VIGO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a la carta que le envió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a principios del mes del agosto, y en la que el regidor exigía una serie de actuaciones a la administración gallega como condición para restablecer el diálogo interinstitucional. En su respuesta, el presidente gallego ha lamentado que el regidor busque "permanentemente" motivos de confrontación, "falsos agravios" y mantenga una "batalla política" que puede tener réditos electorales, pero "no le vale para nada a los vigueses".

En la respuesta de Núñez Feijóo al alcalde de Vigo, el presidente de la Xunta ha vuelto a defender el "compromiso" de su gobierno con la ciudad, y ha estimado en unos mil millones de euros las inversiones realizadas en la urbe olívica a lo largo de la última década. "Creo que sería un buen comienzo reconocer ese esfuerzo y sus resultados, para poder afrontar el futuro con un diagnóstico cierto y completo, en lugar de insistir en trasladar una percepción del trato de la administración autonómica hacia Vigo que, como se puede ver, no se corresponde en absoluto con la realidad", reza la carta.

"No me parece justificada la búsqueda permanente de falsos agravios o polémicas que ni tienen fundamento ni se apoyan en la veracidad", ha señalado el presidente gallego, que también ha lamentado el "bloqueo" del gobierno de Abel Caballero a iniciativas autonómicas, como la señalización del Camino de Santiago por el término municipal de Vigo, o su desmarque del transporte metropolitano.

Además, Feijóo ha señalado que la carta remitida por el alcalde "parece escrita para continuar una batalla política" en la que él, como presidente de la Xunta, no va a participar. "Los dos sabemos perfectamente que obedece a una estrategia partidista y no a una realidad justificada", apunta en su respuesta.

"La Xunta va a seguir trabajando por los vigueses, y eso lo incluye a usted también (...) Vigo debería estar por delante. Para mí, por supuesto, ya lo está", concluye la carta.

PETICIÓN DE CABALLERO

Con respecto a las peticiones que Abel Caballero planteaba al gobierno autonómico, la carta de Feijóo da respuesta a cada una de ellas.

Así, rechaza retirar la candidatura de Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad, porque es "la única" que existe; rechaza retirar el contencioso sobre la constitución del Área Metropolitana porque el Ayuntamiento incumplió el convenio del transporte e incluso instó al gobierno gallego a acudir a los tribunales para dirimir las diferencias; cuestiona la transferencia de la cuenca del Lagares y recuerda que, en su tramo urbano, la limpieza y mantenimiento del río ya es responsabilidad municipal; reivindica las inversiones en educación, cultura, infraestructuras sanitarias o empleo; y vuelve a rechazar la participación en las obras de reforma de Balaídos.

Por otra parte, el gobierno gallego se ofrece a cooperar con el Ayuntamiento para mejorar la red de abastecimiento; vuelve a recordar que la construcción de un IES en Navia solo depende de que el Ayuntamiento ceda los terrenos; mantiene su compromiso de reformar las pistas de atletismo (si se supera la dificultad del PGOM anulado); ofrece colaboración en un proyecto de reforma "respetuoso con el entorno patrimonial" en Gran Vía; o recuerda que el mayor proyecto de FP, el Campus en el que iban a participar Xunta y Zona Franca, no salió adelante por la retirada del organismo estatal (cuando se puso al frente el socialista David Regades).

CORINA PORRO

El contenido de esta carta de Feijóo ha sido dado a conocer este martes, en un desayuno informativo con medios, por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Corina Porro.

Porro ha desgranado las principales inversiones autonómicas en la ciudad en la últimos años (nuevo hospital, obras en colegios, aportación a la nueva depuradora, ayudas a la pesca y la automoción, albergue de peregrinos, sede de la Universidad en el Casco Vello, estación intermodal, ampliación del Ifevi, etc.) y ha señalado que, actualmente, se están ejecutando o en fase de ejecutarse próximamente, proyectos por más de 100 millones de euros.

La delegada y exalcaldesa de la ciudad ha lamentado que, desde que ha llegado a su último cargo político, ha percibido que el gobierno municipal busca un modelo de "sociedad cerrada" y "sustentada en el victimismo". Además, ha criticado, el alcalde "trata de legitimarse en el poder como un líder redentor" con un relato político basado en "falsedades".

"El diálogo y el consenso siempre fueron las armas usadas por Vigo...hasta ahora", ha proclamado, y ha advertido de que la ciudad "no necesita hiperliderazgos y exageraciones", al tiempo que ha avisado de que, como delegada de la Xunta, no va a "dejar pasar ni una" y responderá "con datos y con la verdad". "Aprecio al alcalde, creo que en los últimos años tuvimos una relación normal, pero no entiendo su proceder basado en el engaño", ha aseverado Porro.

Con respecto a la actuación del PP en la ciudad en los últimos años, en los que el partido ha pasado de tener un grupo municipal de 13 concejales (en 2007) a solo 4 ediles (en las elecciones de 2019), Corina Porro ha reconocido que hubo "cierta desconexión" con los vigueses, a los que "no se supo" transmitir la veracidad del compromiso que, según defiende, la Xunta tiene con la ciudad. "No caló el mensaje, algo falló", ha constatado.

"Pero se han tomado medidas, y por eso estoy aquí", ha añadido, al tiempo que ha respondido con un rotundo 'no' a la pregunta de si será candidata a la alcaldía en cuatro años. "Quiero trabajar por Vigo desde donde estoy", ha precisado.