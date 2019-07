23 de julio de 2019

Feijóo destaca los más de 30 años de "galleguismo útil, cordial y constructivo" del PPdeG

LALÍN (PONTEVEDRA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor los más de 30 años de "galleguismo útil, cordial y constructivo" que lleva ejerciendo el PPdeG para defender y ampliar la autonomía, salir de la crisis y garantizar un futuro próspero.

El jefe de filas del Partido Popular de Galicia ha lanzado este mensaje durante el acto que su formación ha organizado este martes en Lalín (Pontevedra) para celebrar el Día de Galicia y al que han asistido unas 400 personas, entre las que se encontraban numerosos cargos institucionales, como los miembros de su gobierno, y orgánicos, como los cuatro presidentes provinciales del PP gallego.

En este escenario, ha abogado por actualizar el galleguismo para que el PPdeG "siga entendiendo y resolviendo mejor que nadie las inquietudes de los vecinos". "Los debates sobre la Galicia que fue y la que es deben dejar paso a la Galicia que debe ser", ha considerado el presidente, que ha augurado que solo el PP "puede ofrecer a los gallegos un proyecto de futuro y en positivo, ya que lo avala la experiencia y lo motiva la fuerza de la juventud".

"Cuando la mayoría de los españoles no saben lo que va a pasar en su país y está pendiente de los bandazos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y de las ocurrencias de Albert Rivera, los gallegos debemos poner las luces largas para la Galicia de la próxima década", ha subrayado.

UN DÍA PARA "REFLEXIONAR"

En este acto conmemorativo por el Día de Galicia, Feijóo ha abogado por no reducir este día a lo que "fuimos", sino por aprovecharlo para "reflexionar lo que queremos ser". Así, ha puesto en valor la Galicia "de hoy", que ha definido como una "tierra próspera, que goza de estabilidad política" en una España "confundida".

"El futuro no está escrito en las columnas de opinión, en las tertulias televisivas ni en el CIS de Tezanos, ha profundizado Feijóo, que ha destacado que serán los gallegos los que escriban "la próxima historia de Galicia". "Quien se acomoda pierde, quien está al lado de la gente puede ganar", ha apuntado el líder del PPdeG, que ha apostado por "seguir mirando al espejo de Galicia y de su gente para ser útiles".

FEIJÓO BROMEA CON SU FUTURO

A poco más de un año de que tengan lugar las próximas elecciones autonómicas, Feijóo ha protagonizado una anécdota al recordar unas palabras efectuadas por el que actual regidor del Lalín, José Crespo. Así, ha asegurado que, tras un mitin después de perder "por unos votos" las elecciones en 2015, Crespo le dijo que pensó que no le "comería la tierra" sin volver a ser alcalde de este municipio.

"Por eso, estoy convencido de que todos los que estamos hoy aquí no nos comería la tierra si no fuésemos capaces de darle a Galicia una política útil, basada en un galleguismo útil", ha manifestado Feióo antes de asegurar que a los populares "no les van a faltar unos cientos de votos para la mayoría absoluta en año 2020".

"Después de ver la experiencia de Lalín, el PPdeG no va a ir (para casa pensando lo que pensaba (José Crespo)... No me comerá la tierra sin volver a ser pres...", ha bromeado entre risas y los aplausos de los asistentes y sin revelar si volverá a ser candidato del PPdeG a la Presidencia de la Xunta en las próximas autonómicas.