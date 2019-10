Feijóo sobre la industria gallega: "No es casualidad que surjan estos problemas, sino causalidad, la causa es el PSOE"

A CORUÑA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este domingo sobre la situación del sector industrial gallego, que está afrontando diversos problemas en todo el territorio. Una situación que a su juicio "no es casualidad, sino causalidad" y esa "causa es el PSOE".

Así lo ha manifestado el jefe del ejecutivo gallego este domingo en Oleiros (A Coruña) durante su intervención en un encuentro que ha reunido a diferentes representantes y simpatizantes del Partido Popular y a su secretario general a nivel nacional, Pablo Casado.

Para Feijóo, la problemática que sufren las industrias gallegas --en referencia a Alcoa, Ence, Megasa, Navantia y, en la más reciente actualidad, el cierre inminente de la central térmica de As Pontes (A Coruña)--, son fruto de la actitud de un PSOE, que "nunca creyó en Galicia".

Sin embargo, a su juicio, el Gobierno de Sánchez no solo es la causa del "desmantelamiento" tejido industrial que sufre Galicia, sino también de la desaceleración económica, la "asfixia financiera", del hecho de que se hable de "aumento del desempleo en vez de paro" y, sobre todo, de la repetición de unas nuevas elecciones.

Ante esta situación, desde su posición, Feijóo aparece como el adalid de la "defensa" de la Comunidad gallega a través del razonamiento, las propuestas y el diálogo para "mantener lo que ya existe y ensanchar las posibilidades de futuro".

RECLAMACIONES PARA GALICIA

"Galicia necesita políticas y gobiernos solventes", "estamos en una situación de incomodidad", ha proclamado Feijóo al tiempo que ha aseverado que no quiere "alarmar pero tampoco ocultar" las "incertezas" que ha creado el Gobierno de Sánchez, durante el que "la única certeza ha sido la incerteza permanente y la inestabilidad".

Como representante de la Comunidad, Feijóo ha vuelto a reclamar los 700 millones de euros que el Estado debe a las autonomías: "no pedimos más pero no aceptamos una rebaja porque sí".

También ha rememorado la "bajada de las inversiones en Galicia" que presentaba Pedro Sánchez en la propuesta de Presupuestos Generales de 2019, la "incertidumbre" sobre los plazos de finalización del AVE o la negativa sobre la transferencia de la AP-9".

Para el presidente del Gobierno gallego también urge dar una respuesta a las comarcas que se ven afectadas por el cierre de las grandes industrias. En el caso de la central de As Pontes (A Coruña), asegura que no se trata de "quemar carbón de forma indiscriminada", sino de "pedir un plazo" para evitar el cierre inmediato que provocaría el fin de "una central pero también del pueblo de As Pontes".