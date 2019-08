30 de julio de 2019

Feijóo pide a la ministra de Hacienda que "recapacite" sobre los 700 millones que reclama la Xunta al Estado

A CORUÑA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, con quien ha compartido mesa en un acto en A Coruña, que "recapacite" sobre los 700 millones de euros que reclama el Gobierno gallego al Estado. "Las deudas hay que pagarlas", ha expresado.

Así se ha pronunciado Núñez Feijóo durante la presentación del anuario 2019 del Foro Económico de Galicia, acto al que también ha acudido la ministra de Hacienda y con quien, pese a no mantener una reunión formal, sí ha podido abordar tras el acto los 700 millones de euros que reclama la Comunidad gallega por diferentes conceptos: 330 millones de las entregas a cuenta, 200 de la mensualidad del IVA del año 2017 y otros 170 millones de incentivo a las comunidades cumplidoras con las reglas de estabilidad financiera.

"Lamentablemente no podemos decir que las cosas se han solucionado en su totalidad. De los 700 millones, la ministra me dice que lo único que puede garantizar son las entregas a cuenta, y para eso condicionado, que son algo más de 300 millones; pero no se compromete en la anualidad del IVA --que son 200 millones--", ha dicho Núñez Feijóo, en declaraciones a los periodistas, tras mantener un breve encuentro con Montero.

Ante ello, el presidente de la Xunta le ha pedido a la ministra que "recapacite" porque "ese IVA es de las Comunidades Autónomas, no del Gobierno central". "Yo espero y deseo que cuando se acabe esta tensión que está viviendo el PSOE y el Gobierno recapacite y no haga responsable a las Comunidades Autónomas de la imposibilidad que está teniendo el PSOE en conformar gobierno", ha añadido.

IMPOSIBLE CON UN GOBIERNO EN FUNCIONES

La ministra, por su parte, también en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que "las actualizaciones de las entregas a cuenta no las pueden hacer con un gobierno en funciones". Aunque al principio tampoco se podría hacer sin presupuesto, "ya hemos logrado que la Abogacía del Estado permita la actualización de las entregas sin presupuesto", señala la titular de Hacienda.

Al no poder realizar las actualizaciones con el Gobierno en funciones, la ministra ya avanza que esta será "la primera medida" a tomar cuando haya un Gobierno ya constituido. "Espero que pueda ser en el mes de septiembre o octubre o, a mucho tardar, antes de que termine el año" asegura.

Durante el acto, y con la ministra sentada en la silla de al lado, el presidente de la Xunta se ha dirigido a Montero para sugerir que "las deudas hay que pagarlas". Asimismo, el titular del ejecutivo gallego ha aprovechado para pedir a la ministra que active el mecanismo necesario para poder realizar las actualizaciones de las entregas y así que las Comunidades Autónomas puedan disponer del dinero.

"Estoy seguro que tendría la mayoría del apoyo de la Cámara, incluso de los más reticentes", ha dicho Núñez Feijóo dirigiéndose a la ministra durante su intervención en el acto, en el que también le trasladó su "compromiso" de cumplir las reglas fiscales.

Esta cuantía total de 700 millones fue expuesta por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en una carta dirigida a la ministra hace más de una semana en la que insiste en que Galicia "necesita con urgencia" estos fondos "para atender asuntos prioritarios en materia de servicios públicos, como sanidad, enseñanza o servicios sociales". Y más teniendo en cuenta que, de los 700 millones que reclama la Xunta, 530 "ya están incluidos" en los presupuestos autonómicos de 2019.

Además, Martínez le trasladó el acuerdo del Parlamento de Galicia conseguido el pasado 10 de julio a través de una proposición no de ley aprobada sin ningún voto en contra y que instaba al Ejecutivo gallego a "reiterar ante el Gobierno central que habilite de manera urgente los mecanismos legales correspondientes" para transferir a la Comunidad estos fondos.

PRESUPUESTO 2020, EN OCTUBRE

Pese a la "inestabilidad política" en el Gobierno de España al no producirse la investidura del presidente, Núñez Feijóo ha adelantado que no se quedarán de "brazo cruzados" y que, desde la Xunta, trabajarán para tener el presupuesto de 2020.

"Vamos a hacer todo lo posible e imposible para presentar el presupuesto en octubre", ha avanzado así la decisión de la Xunta que previsiblemente tomaría en septiembre, cuando decidiría si presenta sus cuentas para el próximo año o si, por el contrario, prorroga las de 2019.