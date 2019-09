26 de septiembre de 2019

Feijóo se reafirma en su "compromiso" con Galicia, pero reitera que dirá si es candidato cuando "sea oportuno"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en todo lo dicho este miércoles en el hemiciclo del Parlamento gallego durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía, donde proclamó que su "compromiso" con Galicia estaba "más vigente que nunca" y que los gallegos podían "contar con él".

Eso sí, este jueves ha evitado ir un paso más allá y ha matizado que él entiende que un presidente "siempre" debe estar "a disposición" de Galicia, incluso cuando deja el cargo, antes de añadir que está convencido de que así lo hicieron sus predecesores. Por ello, ha señalado que, en lo que respecta a su candidatura, hablará "de forma clara y diáfana" cuando "sea oportuno".

Sobre la percepción de los periodistas de que está abriendo la puerta a optar a un cuarto mandato, Feijóo ha bromeado con que "los periodistas nunca se vuelven locos", pero ha apuntado, al tiempo, al dicho que dictamina que "nunca dejes que la realidad (el presidente dijo "una noticia") te estropee un buen titular". "Pero no estoy criticando a los periodistas, nunca lo haría", ha indicado.

Dicho esto, se ha reafirmado en las palabras que pronunció en la pasada jornada en el hemiciclo gallego. "Ni quito ni pongo nada de lo que dije. Mi compromiso con Galicia está más vigente que nunca", ha insistido, antes de añadir que los gallegos pueden contar con él. Eso sí, ha añadido la coletilla de que pueden contar con él "ahora y siempre esté donde esté".

En cuanto a si presentará o no candidatura a presidir la Xunta por el PPdeG, "como es un tema muy serio", ha señalado que, "lo que tenga que decir", lo dirá "de una forma clara y diáfana" en el momento "oportuno" con el fin de que "no haya dudas" --en anteriores ocasiones ha situado este momento en el primer trimestre de 2020--.

LOS EXPRESIDENTES, TAMBIÉN "A DISPOSICIÓN" DE GALICIA

Pero ha insistido en que "un presidente de la Xunta que (haya dejado o no el cargo) no esté siempre a disposición de Galicia, no fue o no es un buen presidente".

"Estoy seguro de que Fernando González Laxe o Emilio Pérez Touriño, lamentablemente ya no contamos con Manuel Fraga o Gerardo Fernández Albor, siempre estuvieron a disposición de Galicia", ha esgrimido, para añadir que él hará lo mismo.

"Y como aquí se habla de candidatos, de candidaturas, de partidos, de encuestas, de siglas, permítanme que preservemos la Presidencia de la Xunta de este carrusel en el que la política española se mueve en este momento", ha zanjado.