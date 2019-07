7 de julio de 2019

El grupo parlamentario de En Marea trabajará por una candidatura a las autonómicas "heredera" del espacio rupturista

Manuel Lago, portavoz del Grupo parlamentario de En Marea: "Lo que fue En Marea no murio y la alternativa somos nosotros" Acusa a Luís Villares de la ruptura para dar "visibilidad" a su proyecto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones políticas que integran el grupo parlamentario de En Marea, formado por diez diputados tras la marcha al grupo mixto de los cuatro que lidera Luís Villares, trabajarán para una candidatura a las elecciones autonómicas de 2020 que recoja la "herencia" de la alternativa política rupturista que se impulsó en 2016 y que convirtió a la formación en líder de la oposición en la Xunta.

"Lo que fue En Marea no murió, sigue siendo necesario porque la vida de la gente sigue estando afectada por condiciones muy negativas", "y esa alternativa somos nosotros, no es un problema de nombre, es cuestión de proyecto político", ha asegurado el recién nombrado portavoz del grupo parlamentario de En Marea, Manuel Lago, en entrevista en RNE recogida por Europa Press.

El nombramiento de Lago se ha producido después de que se haya escenificado la ruptura del grupo parlamentario de En Marea, con la marcha al grupo mixto de los afines a Villares, hasta el momento su portavoz en el Parlamento.

Para Manuel Lago, el espíritu de alternativa política que impulsó en 2016 la formación En Marea, con "muchos componentes, mareas municipales, personales individuales" fue "una amalgama de personas" con "mucha colaboración y diversidad" que ha sido ahora heredada por el grupo en el Parlamento.

De hecho, sostiene que esta "herencia" se ha demostrado en el apoyo, con dos diputados en el Congreso, que obtuvo la candidatura de En Común Unidas Podemos en las elecciones generales, frente a la candidatura de En Marea de Luís Villares, que no consiguió representación.

Por ello, concluye que los actuales diputados que se mantienen en el grupo parlamentario siguen "siendo parte de ese proceso", porque en "las próximas autonómicas habrá candidatura que represente esos valores".

RECHAZA QUE EL PRÓXIMO PROYECTO SE DENOMINE GALICIA EN COMÚN

Ahora bien, admite que el nombre del proyecto puede generar confusión y dudas y pide perdón a los ciudadanos. Ante esto, ha avanzado que su grupo "con calma" elegirá un nombre "que represente" lo que son, porque "hay un problema de confusión en la ciudadanía".

"Pido perdón a la ciudadanía por soportarnos en estos líos de nombres, estos cambios provocan confusión", ha reconocido Manuel Lago, sobre el hecho de que la formación que se presentó a las elecciones generales y locales bajo el nombre de En Marea, liderada por Villares, forme parte ahora de un grupo mixto, mientras que los otros diez diputados, cercanos a la candidatura de En Común Unidas Podemos -que obtuvo dos diputados en el Congreso, con Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino-- se quede ahora con la denominación de En Marea.

No obstante, ha puntualizado que no cree que el nuevo proyecto del espacio rupturista se denomine "Galicia en Común", el nombre adoptado por los representantes en el Congreso elegidos por En Común Unidas Podemos.

"Somos diez personas y el nombre tiene que representar lo que somos, esa transición de lo que fue En Marea a una nueva forma, a una acumulación de fuerzas (*) y el nombre debería representar algo de esto", ha subrayado.

RESPONSABILIZA DE LA RUPTURA A "CUATRO COMPAÑEROS"

Sobre la ruptura del grupo de En Marea se muestra tajante. Manuel Lago niega de forma rotunda que haya imposición de ningún partido, y en concreto, de Podemos, en las decisiones actuales y responsabiliza, en cambio, a los "cuatro compañeros", con el liderazgo de Luís Villares, que optaron por la ruptura por dar "visibilidad" a su proyecto político.

En su explicación, argumenta que el grupo parlamentario es "bastante plural" y que incluye tanto a personas de Podemos, como de Esquerda Unida, Anova o independientes. En su caso particular, explica que aunque en la actualidad no está afiliado a EU, sí mantiene a la formación como su referencia política, más allá de tener la "máxima simpatía por Podemos.

"Yo no soy de Podemos, mi referencia es EU, eso es la demostración de que esto no es así en ningún caso, bajo ningún concepto hubo imposición de ningún partido"; "en el grupo parlamentario no hay imposiciones desde fuera", ha remarcado.

Así, ha dejado caer que "buscar enemigos exteriores no tiene ningún sentido", en alusión a Luis Villares, del que dice que "tiene su concepción de como debe ser su proyecto político" y por eso decide "marchar al grupo mixto para que se visualice su opción, esta es la realidad".

"La ruptura del grupo son cuatro compañeros políticos que deciden ir al grupo mixto para que su proyecto tenga visibilidad, de los que quedamos en el grupo hay gente de Podemos, Anova, EU e independientes y tratamos de encontrar consenso", insiste.

En todo caso, asume que después de que en las generales hubiese dos candidaturas --una de los afines a Villares y otra más cercana a los otros diputados--, "lo mejor era ya trasladar esa diferencia al grupo parlamentario para que no hubiese confusión entre la ciudadanía" puesto que "no parecía muy lógico un único grupo".

No obstante, asegura que tanto él como otros compañeros hicieron "lo máximo posible" para que esa ruptura no se produjese.

"INACCIÓN ABSOLUTA" DE LA XUNTA

Esta semana se celebrará el primer pleno en el Parlamento en el que Manuel Lago ejercerá como portavoz y en el que preguntará al presidente de la Xunta de Galicia sobre "desigualdad" y situación laboral, ante la "inacción absoluta" que achaca a Feijóo y su equipo, que no tienen "ningún proyecto ni nin plan" destinado a analizar la desigualdad.

"La sensación que tengo en el Parlamento, que la política laboral, la desigualdad, las condiciones de vida tiene poca presencia en el Parlamento, que muchas veces tiene debates recurrentes sobre temas importantes, pero no lo es menos, el más importante, el que tiene que ver con las condiciones de vida y trabajo", ha defendido.

INSTA AL PSOE A "RECUPERAR LA CORDURA" Y PACTAR CON PODEMOS

De cara al futuro de España, se muestra "optimista" y confía en que no haya repetición de elecciones, porque sería "una irresponsabilidad" del Partido Socialista, al que insta a recuperar "la cordura" y establecer un gobierno en el que integre a Unidas Podemos.

"El Partido Socialista va a recuperar la cordura, no tiene sentido convocar elecciones", subraya, "tenemos los números para gobernar, es de una miopía política extraordinaria". Para Manuel Lago resulta así "evidente" que se debe construir un gobierno de coalición que represente la mayoría parlamentaria, al igual que sucede en las Autonomías "de izquierdas o de derechas" o en los ayuntamientos.