16 de julio de 2019

Inditex eliminará por completo o uso de bolsas de plástico en 2020

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Inditex eliminará por completo o uso de bolsas de plástico en 2020, algo que xa ocorre en Zara, Zara Home, Massimo Dutti e Uterqüe, segundo informou este martes o presidente do grupo, Pablo Isla, na xunta de accionistas, onde sinalou que actualmente, o volume de bolsas de plástico respecto ao total entregado é xa inferior ao 18%.

Así mesmo, a compañía suprimirá completamente en 2023 os plásticos dun só uso que chegan ao cliente e non haberá ningún residuo desbotado desde ningunha das sedes, centros loxísticos ou tendas do grupo, xa que estará destinado á súa reciclaxe ou reutilización total.

Na súa intervención, Isla adiantou diversos obxectivos que a compañía se marcou entre os anos 2019 e 2025, que perseguen conseguir un ciclo de sustentabilidade global.

"A nosa transformación dixital e o avance decidido cara aos máis esixentes estándares de sustentabilidade son complementarios e están acompañados da eficiencia do noso modelo de negocio, que se basea en ofrecer aos clientes a mellor moda de calidade", subliñou Isla, quen engadiu que a sustentabilidade é unha tarefa "constante" na que están implicados todos os que forman parte de Inditex, traballadores e provedores.

Entre estes obxectivos destaca o feito de que antes de 2025 o 100% do algodón, o liño e o poliéster utilizados na elaboración das súas pezas sexan orgánicos, máis sustentables ou reciclados.

O algodón, o liño e o poliéster representan, xunto á viscosa, que alcanzará estes obxectivos en 2023, o 90% da materia prima adquirida polo grupo.

Ademais, para esa mesma data, o 80% da enerxía consumida polo grupo en todas as súas instalacións (sedes, loxística e tendas) provirá de fontes renovables.

A compañía terá para este ano todas as plataformas e sedes coa máxima garantía de ecoeficiencia e o 100% das tendas de Zara será xa ecoeficiente, cun ano de adianto sobre o obxectivo fixado.

SERVIZO DE RECOLLIDA DE PEZAS A DOMICILIO

Así mesmo, a partir de setembro, o servizo de recollida de pezas a domicilio para fins benéficos, actualmente implantado en diversas cidades de España e China, ampliarase a París, Londres e Nova York.

Para 2020, segundo explicou Illa, quedará completado outro dos programas máis ambiciosos expostos pola compañía, como era dispor dunha plataforma plenamente sustentable de tendas.

Zara culminouno en 2019 e o resto dos formatos farao en 2020, grazas ao intenso proceso de optimización do espazo comercial e de transformación dixital da compañía.

Na mesma data, as pezas Join Life do grupo alcanzarán máis do 25% do total. Join Life é a etiqueta de todos os formatos do Grupo pola que se destaca o uso das materias primas máis sustentables como o algodón orgánico, o poliéster reciclado ou o Tencel TM Lyocell, á vez que prioriza aqueles procesos que son máis eficientes no uso de auga e enerxía.

Así mesmo, todas as tendas do grupo contarán en 2020 con colectores para a recollida de pezas usadas, o que permitirá seguir impulsando o Programa de Recollida, que selecciona roupa para a súa reutilización con fins benéficos ou reciclaxe, un dos alicerces máis importantes do modelo económico circular proposto pola compañía.

O programa está presente en 24 mercados con 1.382 colectores instalados en tenda, ademais da través do servizo de recollida a domicilio en toda España e dos 2.000 colectores de rúa instalados en España en colaboración con Cáritas.

Desde o inicio desta iniciativa, recolléronse máis de 34.000 toneladas de pezas, calzado e complementos a través de colectores específicos en tendas, oficinas e centros loxísticos da compañía.

"A transformación dixital e sustentable só é posible grazas ao sólido desempeño operativo do modelo de negocio, que nos permite obter os recursos necesarios para reinvestir no futuro da compañía", explicou Illa.

Neste sentido, lembrou que, no últimos seis anos, a compañía realizou un investimento superior aos 9.000 millóns de euros, dos que máis de 2.000 millóns destináronse á incorporación de tecnoloxía orientada á experiencia do cliente.

O crecemento da superficie comercial do 5% en 2018 segue acompañado pola aposta por espazos máis grandes, con máis tecnoloxía para a integración dixital e para a ecoeficiencia.

No últimos seis anos, a compañía desenvolveu unha "intensa" renovación do parque de tendas, con 3.364 aperturas brutas, 2.374 reformas, 1.019 ampliacións e a absorción de 1.401 unidades máis antigas e pequenas na súa área de influencia.

"Grazas a iso, ofrecemos aos nosos clientes unha experiencia integrada e única, na que poden intercambiar tenda e 'online' en cada paso e dependendo do momento", engadiu.

EXPANSION DA PLATAFORMA ONLINE

Esta "constante" actualización vese acompañada ademais pola "notable" expansión da plataforma 'online' da compañía e co obxectivo anunciado polo presidente de que as propostas de moda de todas as marcas do grupo estean dispoñibles en todo o mundo en 2020.

Neste sentido, as coleccións de Zara xa están dispoñibles en máis de 200 mercados, tras o lanzamento da tenda global zara.com en 106 mercados en que a insignia non conta con tenda física.

Na actualidade, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe tamén contan con esta tenda global, elevando en máis dun centenar os mercados aos que xa dirixen as súas propostas.

Isla resaltou o "sólido" modelo do grupo, que acumula un crecemento das vendas do 56% no últimos cinco anos, con saldos positivos en todas as rexións.