23 de septiembre de 2019

Judas Priest y Korn encabezan las nuevas confirmaciones del Resurrection Fest Estrella Galicia 2020

MADRID/LUGO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la primera confirmación de System of a Down, el Resurrection Fest Estrella Galicia 2020 vuelve a la carga este lunes con una extensa tanda de confirmaciones encabezada por Judas Priest -gira 50 aniversario- y Korn -único festival en España-.

También se apuntan al festival gallego Meshuggah, Heaven shall burn, Madball, Sepultura, Jinjer, Dagoba, Dark Funeral, Beyond the Black, Knocked Loose, Belvedere, Lionheart, Our hollow our home, Amenra, Elder, The Atomic Btichwax, Hamlet, Blowfuse, Onza, Vita Imana, Thirteen Bled Promises y Cannibal Grandpa.

Las entradas para el festival, que celebrará su 15 aniversario en el emplazamiento tradicional de Viveiro (Lugo) del 1 al 4 de julio, se pondrán a la venta el 1 de octubre a las 11,00 horas.