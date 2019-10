6 de octubre de 2019

Luca Chao (Común da Esquerda) asegura que su grupo "no será un obstáculo" para "una alternativa" al PP en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputado del Grupo Común da Esquerda Luca Chao ha asegurado que su grupo parlamentario, en el que confluyen Podemos, Esquerda Unida (EU), Anova y mareas municipalistas, "no será un obstáculo" para conformar una mayoría "alternativa" al PP tras las elecciones gallegas previstas para septiembre del 2020.

En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, recogida por Europa Press, Chao ha instado al PSdeG, con Gonzalo Caballero ya nombrado candidato a la Presidencia de la Xunta, a "explicar cuál es exactamente su postura" de cara a las negociaciones para desplazar a los populares del Gobierno autonómico.

"Nosotros tenemos clarísimo que la alternativa a Feijóo pasa por un acuerdo entre las fuerzas que estamos en la oposición --actualmente, PSdeG, Común da Esquerda, BNG y En Marea a través del Grupo Mixto--. Por nosotros no va a quedar nunca", ha resumido la también integrante de la dirección de Podemos Galicia.

En este contexto, ha insistido en que los socialistas deben decir "claramente dónde se posicionan", si "en el diálogo" o en una vía "unilateral y de poco recorrido" como la de Pedro Sánchez, lo que llevó a una repetición electoral.

En cualquier caso, a un año vista de esos comicios autonómicos, el espacio rupturista gallego que en 2016 se presentó bajo la marca En Marea --de la que se desligaron los ahora integrantes del Grupo Común da Esquerda-- todavía no aclara con qué fórmula concurrirá a esa cita con las urnas. Luca Chao cree que "en ningún caso" habrá dificultades para tejer una alianza: "La experiencia demuestra que es posible".

Sobre si conseguirán reeditar una candidatura única entre Podemos, EU y Anova, ha dicho que solo falta "encajar las piezas" y que "lo importante es que hay voluntad" y "diálogo permanente", ya que comparten grupo en el Pazo do Hórreo con "entendimiento absoluto".

ELECCIONES GENERALES

No obstante ello, los nacionalistas de Anova descartaron la pasada semana unirse a la plataforma de Galicia en Común para las elecciones generales del 10 de noviembre al no alcanzar un acuerdo con Podemos ni EU.

"Legítimamente decidieron mantenerse al margen, no nos gusta opinar respecto a las decisiones electorales que toman otras fuerzas", ha asentado Chao sobre el partido fundado por Xosé Manuel Beiras.

Al respecto de En Marea, que este mismo sábado rechazó concurrir a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre por ir en solitario, la integrante de Podemos se ha mostrado "sorprendida" con las llamadas del partido de Luís Villares a una lista única de fuerzas progresistas: "Que por la mañana quieras pactar con el BNG y por la tarde con Más Madrid es un poco raro".

Sobre la iniciativa del exfundador de Podemos Íñigo Errejón, que presentará candidatura por A Coruña y Pontevedra para el 10N mayoritariamente con exintegrantes de la formación morada, Luca Chao ha rechazado valorar lo que deciden "otras fuerzas" que "legítimamente deciden concurrir" a las urnas con un proyecto que ya "no comparten".

DEUDA DE 700 MILLONES

Por otra parte, la diputada del Grupo Común da Esquerda ha abordado la deuda de 700 millones de euros que reclama la Xunta al Gobierno central, que sin embargo solamente reconoce una parte. En este sentido, Luca Chao ha dicho que "no se trata de ir negociando si deben 100 millones menos o 100 millones más".

Para la parlamentaria, el PSdeG "debería tener una posición unánime" en esta materia: "Defender la financiación de la Xunta y pedirle al Gobierno del Estado que cumpla con la ciudadanía gallega".

Este asunto, así como la exhumación de Franco y el estatuto de las empresas electrointensivas, son algunos de los temas que la integrante de Podemos lamenta "que no se hicieran antes". De ello se ha servido para criticar que el Ejecutivo estatal "debería ser más serio y no jugar con los plazos electorales".

"Me parece un poco tomadura de pelo que lo que no se podía hacer estando el Gobierno en funciones, ahora cuando estamos en campaña electoral sí se pueda hacer", ha esgrimido.

Sin embargo, sobre la deuda del Estado con Galicia, Chao ha descartado, como sí sugieren otras formaciones como el BNG, que la justicia sea la manera de "resolver conflictos políticos". "La vía tiene que ser el diálogo y el acuerdo político", ha añadido.

ENDESA EN AS PONTES

Asimismo, sobre el cierre de la planta de Endesa en As Pontes previsto para mediados de 2020, Chao ha reclamado al Gobierno gallego a que sea más "previsor".

"A la empresa no le resulta rentable seguir con la central, porque por supuesto que tiene que adaptarse a las emisiones (que marca Europa), ahora no puede llegar y ¿qué pasa? La Xunta no hizo los deberes previos y la gente se ve en la calle", ha explicado.

Así las cosas, Luca Chao ha instado a "todas las administraciones públicas" que se "pongan a trabajar" por una transición ecológica para Galicia, que "puede ser pionera en materia de energías limpias".