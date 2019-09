24 de septiembre de 2019

Movemento polo Clima llama a manifestarse el viernes ante la inminencia del "punto de no retorno" climático

VIGO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movemento Galego polo Clima, que se ha presentado formalmente este martes en Vigo, ha hecho un llamamiento a la población, especialmente a los jóvenes, a participar en la huelga mundial del próximo 27 de septiembre para reclamar medidas ante el escenario de "emergencia climática" y la inminente llegada a un "punto de no retorno" que incluso comprometería la supervivencia de la especie humana.

Así lo ha trasladado el portavoz de este movimiento (en el que se integran más de 70 entidades y colectivos ecologistas gallegos), el estudiante de Biología Kai Baltrusch, quien ha apuntado que éste es "un momento histórico, sin precedentes", en lo que respecta a la movilización de la juventud en la lucha contra el cambio climático.

Baltrusch ha incidido que en deben ser las generaciones más jóvenes las "caras visibles" de esta lucha, precisamente porque ellos, sus hijos y sus nietos, serán los afectados si se declara un cambio climático "abrupto", como todo indica que puede ocurrir "en 10 ó 20 años".

El portavoz del Movemento Galego polo Clima ha incidido en que "la emergencia es inminente" y los datos sobre subida de la temperatura media, deshielo, y otras evidencias, ponen de manifiesto que el planeta está "al borde de llegar a un punto de no retorno, en el que las consecuencias serán irreversibles".

CAMBIO DE PARADIGMA

Este estudiante ha advertido de que son necesarias medidas "urgentes" y, lo más inmediato, es "reducir a cero" las emisiones de carbono. A partir de ahí, ha señalado que este movimiento "desde la base" debe servir para "sensibilizar" y "concienciar" a la sociedad y a los gobiernos para tomar otras medidas.

"Los cambios hechos hasta ahora no son suficientes. Necesitamos un cambio de paradigma, del sistema económico. No se trata de ser anticapitalistas, es que no podemos crecer en estas condiciones, infinitamente, con los recursos limitados que tenemos", ha sentenciado.

MOVILIZACIONES

Además de los actos y reivindicaciones que se están llevando a cabo en esta semana, el Movemento se ha sumado a la convocatoria, realizada por 'Fridays for Future' (el movimiento iniciado por la estudiante sueca Greta Thunberg), de huelga para este viernes.

Las principales ciudades gallegas acogerán movilizaciones. Así, en Vigo habrá una concentración a las 11,00 horas en la Praza do Rei, y una manifestación que saldrá a las 20,00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz.

En Santiago, las concentraciones serán a las 12,00 horas frente a los distintos centros educativos y la manifestación saldrá a las 19,30 horas de la Praza do Matadoiro; en Ferrol habrá concentración a las 12,00 horas en la Praza da Amada García y manifestación a las 19,30 horas con salida desde esa misma plaza.

En el caso de A Coruña, habrá manifestación con salida a las 20,00 horas desde los jardines de Méndez Núñez y, a la misma hora, saldrán las manifestaciones en Pontevedra (Praza da Ferrería) y Ourense (Praza Maior), mientras que la marcha de Lugo saldrá a las 12,00 hores desde la Horta do Seminario.