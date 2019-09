20 de septiembre de 2019

La oposición critica el tratamiento del crimen de Valga en la CRTVG, que acusa a los grupos de "utilizar" el suceso

La oposición en el Parlamento de Galicia han criticado este viernes el tratamiento informativo del triple crimen de Valga (Pontevedra) en la Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG), a lo que el director xeral del ente, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha afeado a los grupos que "utilicen" el suceso como "arma arrojadiza" contra la gestión de los medios públicos.

"No se nos escapa que quieren (la oposición) construir un discurso de machismo en la CRTVG", ha afirmado Sánchez Izquierdo durante su comparecencia en la comisión permanente no legislativa de Control de la CRTVG, celebrada este viernes.

Y es que, aunque no figuraba en el orden del día, el tratamiento del crimen de Valga sucedido el pasado lunes se ha colado en el debate de la comisión, en la que dos de las cinco preguntas a las que ha tenido que responder el director de la CRTVG estaban relacionadas con la igualdad en el ente público: una presentada por el PP sobre las actuaciones desarrolladas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres; y otra registrada por el PSdeG acerca de un anuncio de una productora que buscaba un varón para presentar un programa de cocina en la TVG.

Sin embargo, los grupos de la oposición han aprovechado para acusar a la dirección de la CRTVG de "contradecir" los principios deontológicos y las recomendaciones para el tratamiento de casos de violencia de género al haber emitido piezas que "caían en el morbo" con "fuentes poco fiables" o declaraciones de allegados a las víctimas.

Sánchez Izquierdo ha censurado lo que considera un intento de los grupos por "usar" un suceso "trágico" como la muerte de tres mujeres a manos del exmarido de una de ellas para, según el director de la CRTVG, emplearlo como "arma arrojadiza" contra los gestores del ente público.

"Si alguien quiere hacer una pregunta seria, con rigor y documentada, estaré dispuesto a responderle en un ambiente serio y frío, no en caliente", ha aseverado el director de la CRTVG, a lo que la diputada del PSdeG Noela Blanco ha respondido que su grupo ya ha registrado una pregunta sobre este asunto.

"El problema de todo esto es que, cuando no se detecta un problema no se ponen soluciones para esos problemas. El morbo no es periodismo", ha espetado Noela Blanco, que había cuestionado a Sánchez Izquierdo sobre un anuncio publicado en la prensa en la que una productora audiovisual informaba de un cásting para elegir a un varón como presentador para un programa de cocina en la TVG.

PROGRAMA DE COCINA

Sobre este asunto, el director del ente público ha alegado que el anuncio fue responsabilidad exclusiva de la productora, a la que ha acusado de emplear de manera "incorrecta" el logo de la TVG sin comunicárselo previamente a la dirección.

Este "error de la productora", ha continuado Sánchez Izquierdo, fue "subsanado" por la propia empresa después y al cásting "se apuntaron también mujeres, por lo que el efecto del anuncio erróneo quedó sin efecto".

IGUALDAD EN LA CRTVG

Respecto a la pregunta presentada por el PPdeG sobre las acciones desarrolladas en el ente público para el fomento de la igualdad, Sánchez Izquierdo ha destacado el "compromiso" que existe en la CRTVG con este asunto. "No es una moda o una postura mediática. Es un convencimiento, algo obligado", ha incidido.

Así, ha resaltado que desde este verano "más de la mitad de los directivos" de la CRTVG son mujeres, un reparto que ya se daba en el cuadro de personal. También se ha detenido en el tratamiento del deporte del femenino, un aspecto por el que ha sido felicitado por la diputada popular Raquel Arias.

"Las deportistas gallegas nos hacen la vida fácil, son muy buenas, muy competitivas y tienen muy buenos resultados", ha señalado Sánchez Izquierdo, que ha destacado un informe de Barlovento que revela que la CRTVG es la televisión "con mayor volumen de emisión" de deportes femeninos.

Entre otros asuntos, el director de la CRTVG ha informado que el ente público iniciará a finales de este año una campaña de visibilización de la mujer en el rural. Además, ha avanzado la firma de un convenio con la Secretaría Xeral de Igualdade para el diseño "de cara al próximo año" de un programa formativo para los profesionales de la CRTVG sobre el tratamiento de la violencia género y el uso de lenguaje inclusivo.