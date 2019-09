16 de septiembre de 2019

Oposición y PP chocan por el adelanto del Debate sobre el Estado de la Autonomía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de la oposición --PSdeG, Grupo Común da Esquerda, BNG y Mixto-- han cargado este lunes contra el adelanto del que está llamado a ser el último Debate sobre el Estado de la Autonomía del actual mandato autonómico y han sugerido que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cae en el "electoralismo" y trata de ocultar su balance de gestión.

Enfrente, el PPdeG ha defendido que la cita política, que previsiblemente, según fuentes parlamentarias, se celebrará entre el miércoles y el viernes de la próxima semana --siguiendo el precedente del año pasado y con el 'parón' del jueves para presentar y negociar las propuestas de resolución-- debe ser ya para alejarse, precisamente, de una hipotética convocatoria electoral.

A la espera de que los órganos parlamentarios confirmen oficialmente la fecha y el guión del debate, en rueda de prensa, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha señalado que es Feijóo quien decide "unilateralmente" cuándo convoca el debate y ha señalado que, en todo caso, los socialistas están "preparados" para combatirle y a sus políticas "dialécticamente" y con su "proyecto".

"Acudiremos al debate para trasladar al presidente las inquietudes de una Galicia real que no es la oficial en la que quiere vivir Feijóo", ha advertido el dirigente socialista, en una rueda de prensa en el Parlamento, donde ha lamentado que "el rodillo parlamentario del PP" ha contribuido a que la ciudadanía se desapegue de la Cámara, "no se involucre y no siga con intensidad el debate".

De todas formas, ha avanzado que los socialistas exigirán a Feijóo que "atienda sus problemas" y que "abandone el relato en el que quiere convertir este tiempo político" y con el que busca "eximirse de responsabilidades" centrándose en la financiación.

"Tiene un problema muy grave, que se enreda en su relato, apostando todas sus cartas al factor de la financiación de as comunidades. Se olvida de que los socialistas somos la única garantía de esa financiación y, en la medida en que el sistema legal lo permita, con máxima celeridad llegarán las entregas a cuenta actualizadas antes de final de año y Feijóo se quedará sin discurso", ha zanjado.

"CORTINA DE HUMO"

Por su parte, la diputada de Común da Esquerda Luca Chao ha lamentado que el presidente gallego "insista en deturpar las funciones" del Parlamento gallego al "sustituir" el Debate del Estado de la Autonomía por un "debate electoral sobre la política del Estado".

"Si quiere dedicarse a la política estatal lo que tiene que hacer es convocar elecciones y dejar de perder el tiempo", ha aseverado la también miembro de Podemos Galicia, que ve en la convocatoria del debate de política general un intento de Feijóo de "pasar una cortina de humo sobre lo que pasa en Galicia, la tercera comunidad que más recortó el gasto social desde 2009".

Para Chao, "no hay motivo que justifique" que el Ejecutivo gallego adelante la celebración del DEA, una cita que requiere "un debate sosegado, con tiempo" para así abordar "los muchos problemas" de la comunidad. "A Feijóo le resulta más fácil subir a la tribuna para hablar de (Pedro) Sánchez y (Pablo) Casado que de los problemas de Galicia", ha subrayado.

También se ha sumado a las críticas por el adelanto de la cita la diputada del grupo mixto Paula Vázquez Verao, que coincide en leer el movimiento como un intento "introducir la visión personal" del líder de los populares en "el debate general" sobre la investidura en el Estado.

ACTITUD "BASTANTE INFANTIL"

Por su parte, la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, ha dicho que "no le preocupa" la fecha del Debate del Estado de la Autonomía, pero que en el seno de la formación "ya se olían" en adelanto. "Estábamos estas semanas preparando este debate y vamos a ir a por todas para poner al descubierto las mentiras de Feijóo", ha asegurado.

Y es que, tal y como ha señalado la nacionalista, es "bastante infantil" pensar que fijar en septiembre y no en octubre esta sesión parlamentaria anual "va a cambiar algo", lo cual deja "desnudo" al propio PP: "Porque son conscientes de que dejan un balance desastroso y no son conscientes de lo que defienden, y una vez más vemos cómo Feijóo intenta esconder este balance" detrás "de unas elecciones generales" que parecen inminentes.

Para Ana Pontón, este "intento de situar el debate de Galicia debajo de lo que pasa en el Estado" demuestra que el presidente de la Xunta "no tiene la cabeza" en gobernar la Comunidad, sino que "no superó el trauma de no haber dado el salto" a Madrid.

"CRÍTICAS AUTOMÁTICAS"

Con el grupo preparando ya el debate, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido que el adelanto es "ligero", ya que habrá "unos 15 días de diferencia", y ha señalado que, en el polo opuesto a lo que denuncia la oposición, lo que hace el Gobierno autonómico es "cnetrar el debate en Galicia, alejándolo de las incertezas y de la inestabiliadd que se viven en la política estatal".

"Hay una evidente incertidumbre, no sabemos si habrá nuevo gobierno y lo más probable es que vuelva a haber elecciones. Lo más razonable es separar eso del debate gallego, que afrontamos conscientes de que hay un buen balance y esa es la prueba de que seremos capaces de afrontar los retos de futuro", ha señalado, en rueda de prensa, el dirigente popular.

Puy ha apelado a empezar a pensar "en la Galicia de la próxima década" y ha concluido que la oposición formula "críticas automáticas". "Si se hubiese aplazado, se diría que no se quiere debatir y, al adelantarse, pues se dice que se cambia la fecha por otros motivos", ha señalado, antes de remarcar que la decisión, en todo caso, de pedir el debate es del Ejecutivo autonómico.

Finalmente, sobre las críticas del BNG en relación a que Feijóo "no superó el trauma de no liderar" el PP estatal, el portavoz popular en la Cámara ha ironizado con que él no es "psicólogo", antes de añadir que no ve "ningún trauma de ningún tipo" en el jefe del Ejecutivo gallego.

Sin avanzar la fecha del debate, que se fijará en la próxima jornada, cuando se celebra la Xunta de Portavoces, ha esgrimido que Pontón ya da por hecho que se celebrará una vez que estén disueltas las Cortes. "Si ella dice que tenemos que esperar a que estén disueltas las Cortes (la fecha clave es el lunes 23 de septiembre), será una buena idea", ha concluido.