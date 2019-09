8 de septiembre de 2019

El Parlamento pone sobre la mesa normas escritas que ratifican el veto a quien “menoscabe el decoro” con ropa o carteles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Parlamento ha remitido a los grupos una propuesta que, bajo el título de 'Normas de utilización das salas institucionais, espazos e outras dependencias do Parlamento', regula por escrito el uso de sus dependencias y recoge, entre otras cuestiones, que "se impedirá" la presencia de quienes usen prendas de vestir, carteles u otros elementos que "menoscaben el decoro" de la Cámara autonómica.

Está previsto que el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, sea abordado la próxima semana en el Pazo do Hórreo y, aunque hay grupos molestos con puntos del contenido, desde la Presidencia de la Cámara se traslada que los criterios recogidos no son "novedosos" en sí mismos y que no se va más allá de una regulación "por escrito", sin incorporar "nuevas restricciones".

La comisión 'alternativa' sobre sanidad impulsada en meses pasados por la oposición fue un foco de conflictos por el uso de las dependencias de la Cámara y la oposición censuró entonces la actuación del jefe del Legislativo, Miguel Santalices.

Más recientemente, colectivos como el de 'Enfermeiras en Loita' denunciaron "censura" del Parlamento porque se les puso pegas para acceder a la tribuna de invitados con camisetas reivindicativas. Y es que el protocolo habitual en la Cámara, como recuerda habitualmente Santalices en los plenos, determina que no se pueden llevar este tipo de prendas.

Los diputados son la excepción y es común que lleven camisetas reivindicativas, chapas u otros elementos en defensa de causas que posteriormente defienden mediante iniciativas. También suelen colgar carteles o pancartas en la parte delantera de la mesa de su escaño.

Por ello ahora, el objetivo de la Presidencia, según las fuentes consultadas por Europa Press, es que normas "ya en vigor" queden "por escrito". De facto, lo que hace el documento es ratificar el poder de Santalices para controlar y autorizar cualquier actividad que se celebre en las dependencias del Pazo do Hórreo.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Así, la propuesta remitida a los grupos incorpora tres puntos, el primero de ellos relativo a la actividad parlamentaria e institucional, que hace constar que las salas de la Cámara no asignadas a los grupos son espacios de uso "exclusivamente parlamentario e institucional", por lo que personas y grupos "ajenos" al Parlamento quedan "excluidos" de su uso.

Al tiempo, recoge que "compete a la Presidencia autorizar las actividades de carácter no institucional" que pretendan celebrarse fuera de los espacios de los grupos parlamentarios, a condición de que no dispongan en sus instalaciones del espacio o recursos adecuados para la finalidad de la reunión, y cuando se trate de sesiones en el que al menos alguno de los asistentes tengan la condición de miembros del Parlamento.

Añade el documento que este uso podrá ser aprobado por la Presidencia siempre que la sala no esté ocupada por actividad parlamentaria. Además, en los espacios objeto de esta regulación se "prohíbe expresamente" la celebración de cualquier actividad "impropia de la formalidad de un poder público" o que pretenda "suplantar, directa o indirectamente, el papel y las funciones de cualquier órgano" que contemple el reglamento de la Cámara.

SOLICITUD

En cuanto al procedimiento de solicitud, el planteamiento de la dirección de la Cámara autonómica es que el uso de los espacios de la sede del Parlamento para la realización de la actividad parlamentaria ordinaria será tramitado por los servicios de la Cámara. En el resto de casos, "estará sujeto" a la autorización de la Presidencia.

La propuesta es que las solicitudes, en todo caso, deberán ser presentadas con una antelación mínima de 48 horas al inicio de la actividad para la que se pide el uso. En la solicitud se indicará la hora de inicio de la reunión y la previsión de su duración, así como el número estimado de asistentes y una breve descripción de la actividad.

El horario se tendría que ajustar al aprobado para la apertura y cierre de la Cámara, salvo excepciones "justificadas" y que deberían ser "apreciadas favorablemente" por la Presidencia. Finalmente, se hace constar que el acceso al edificio para la asistencia a reuniones en las dependencias de uso no parlamentario deberá acreditarse debidamente ante los servicios de seguridad de la sede a través del Gabinete de la Presidencia.

GUARDA DEL ORDEN Y DECORO

Por último, como tercer punto relativo al uso de las dependencias, la Presidencia señala que los grupos están obligados a "respetar el carácter institucional" de todas las salas y espacios de la sede del Parlamento, incluso en las propias áreas de uso exclusivo de cada grupo. "Son responsables del uso de los espacios y del respeto de los derechos de las personas que acceden a ellos", se indica.

También se esgrime que los diferentes espacios y equipamientos no grupales que conforman la sede de O Hórreo no podrán ser usados para la colocación de ningún tipo de propaganda, reivindicación, información, carteles, pancartas o símbolos que puedan identificar una opción política o cualquier otro elemento, excepto con la autorización expresa de la Mesa de la Cámara.

Asimismo, ratifica que la Presidencia de la Cámara "hará guardar el orden y el decoro en cualquier dependencia, espacio o instalación del recinto parlamentario".

Del mismo modo, se plantea que "impedirá la presencia de personas que usen prendas de vestir, accesorios, carteles, fotografías, pancartas o cualquier otro elemento que pueda resultar alusivo a algún diputado, organización, institución o terceras personas o que, de cualquier modo, menoscabe el decoro de la Cámara.