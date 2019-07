19 de julio de 2019

Patricia Otero ofrece al alcalde de Castroverde integrarse en su proyecto para el PSOE de Lugo como vicesecretario

LUGO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSdeG Patricia Otero ha propuesto al alcalde de Castroverde (Lugo), José María Arias, que se integre en su proyecto para dirigir el PSOE provincial de Lugo con una vicesecretaría general.

En declaraciones a Europa Press y un día antes de que los socialistas lucenses voten en el proceso interno que decidirá quien es el próximo secretario provincial, Patricia Otero ha hecho esta oferta al asegurar que su rival es un "valor importante" para el partido por toda su trayectoria.

Por eso, tras ofrecerle a principios de semana un área de Medio Rural, la parlamentaria autonómica ha ampliado esta propuesta a una vicesecretaría general convencida de que en su proyecto "caben todos".

Asimismo, ha asegurado que en su proyecto, que será "de abajo a arriba" los militantes "tendrán un papel fundamental". "No entiendo los motivos por los que se dice que no es de las bases, yo me siento una militante más aunque ahora esté ocupando un cargo institucional", ha destacado al ser pregunta por las declaraciones en las que José María García vinculó la candidatura de Otero con la gestora.

Precisamente, al respecto, ha asegurado que estar en "máxima sintonía" con la dirección gallega y Ferraz "no puede confundirse con tutelaje". "Yo pretendo que los militantes tengan su espacio para transmitirle a la dirección del partido sus inquietudes y su forma de ver para que sea un partido fuerte", ha indicado.

Y es que, conforme ha señalado, su objetivo es que todos los socialistas lucenses "trabajen en la misma dirección" con el objetivo de que en las próximas elecciones autonómicas el Partido Socialista sea el "más votado" en la provincia y Gonzalo Caballero sea el próximo presidente de la Xunta.

EL ALCALDE DESCARTA LA PROPUESTA

Por su parte, también en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Castroverde (Lugo), José María Arias, ha rechazado la propuesta de Patricia Otero al asegurar que no "va a participar" en un proyecto en el que no cree.

Con todo, por "lealtad al partido", ha avanzado que si es la diputada autonómica la que "gana" este proceso interno que culminará con un congreso provincial el día 27 de julio estará a su lado en el comité provincial, pero no en una "ejecutiva de un proyecto" en el que no cree.

Además, José María Arias, que se sitúa "al lado de los militantes", ha acusado al presidente de la gestora, José Antonio Quiroga, de posicionarse al lado de su rival. "La gestora tiene que ser neutral y eso no se está haciendo", ha manifestado.

DIMISIÓN ÁLVARO SANTOS

El Partido Socialista puso en marcha estas primarias internas tras la dimisión del que fuera secretario general del PSOE de Lugo, Álvaro Santos, quien alegó diferencias con la dirección del PSdeG.

Precisamente, las desavenencias con la ejecutiva gallega que encabeza Gonzalo Caballero se materializaron en un conflicto por la presidencia de la Diputación de Lugo.

Así, mientras Santos apoyaba que el alcalde de A Pontenova, Darío Campos, siguiese al frente de la diputación; otros sectores del partido apoyaban para el puesto al alcalde de Monforte, José Tomé, quien finalmente se hizo con el mando de la institución provincial.