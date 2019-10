2 de octubre de 2019

Piden aclarar en un pleno extraordinario si la "crisis del agua" en Ponteceso se debió "a un mal enganche"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del Partido Popular y de APIN en el Ayuntamiento de Ponteceso (A Coruña) han presentado de manera conjunta este miércoles en el registro local un documento en el que solicitan la celebración de un pleno extraordinario sobre la "crisis del agua" que ha provocado un brote de gastroenteritis que ha afectado a más de un treintena de personas.

Así lo ha reivindicado el Partido Popular después de que el alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, han destacado los populares en un comunciado, "se negase a contestar las preguntas formuladas por el Partido Popular" en la sesión plenaria llevada a cabo el pasado lunes sobre "si el regidor conocía o no la existencia de más problemas que tuviesen que ver con la calidad el agua en los dos últimos años".

Por ello, tras "su negativa a enumerar las actuaciones realizadas para el buen mantenimiento de la traída", el portavoz popular, Daniel García Cotelo, entiende "necesaria" la celebración "urgente" de un pleno extraordinario.

"No podemos consentir que el señor García Carballido siga dando la callada por respuesta. Los vecinos quieren saber qué ha sucedido y por qué ha sucedido para poder pedir reclamaciones y responsabilidades a quien tengan que pedírselas", ha afirmado el edil popular.

En este sentido, García Cotelo ha apuntado que, a lo largo de los últimos días, "se han ido conociendo noticias sobre las posibles causas del brote de gastroenteritis que ha afectado a los vecinos" y ha apuntado a un "mal enganche".

"Lo último que hemos sabido hoy es que el problema podría deberse a que el agua de la traída estaba enganchada al tanque de tormentas de las residuales. De ser así estaríamos ante un negligencia muy grave por parte del alcalde como máximo responsable de este servicio", ha afirmado.

"DESPEJAR DUDAS"

Ante "esta falta de información por parte del gobierno local", por parte del Partido Popular han avanzado que aprovecharán el pleno extraordinario "para despejar todas las dudas y conocer las causas del problema para tratar de que no se vuelva a repetir".

"Estamos ante un asunto que afecta a la salud de las personas. No se trata de un enfrentamiento político por un tema de menor importancia, es un problema grave y el alcalde no se puede amparar en reglamentos para no dar explicaciones", ha concluido.