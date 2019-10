3 de octubre de 2019

Pontón (BNG) insta a la Xunta a crear una mesa para la transición energética y pide la intervención pública de Barreras

VIGO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a la Xunta a crear una mesa para la transición energética en Galicia que permita activar un "plan de futuro" para la central de As Pontes y ha reclamado la intervención pública del astillero de Barreras en Vigo.

Pontón ha lanzado estas dos propuestas durante una visita este jueves a la feria Conxemar de Vigo, en la que ha asegurado que la "preocupación" sobre el futuro de la térmica de As Pontes sube "una escala más" tras la reunión mantenida el miércoles por las partes en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Y es que, según ha apuntado, de esa reunión se concluye que "el ministerio no tiene un plan de futuro para As Pontes" pero "la Xunta tampoco". "En una cuestión tan importante para el futuro de Galicia porque está en juego un sector estratégico como es el energético, la Xunta no puede ser observadora, este es un tema de país y desde esa perspectiva tenemos que abordarlo", ha subrayado.

Por ello, la portavoz nacional del Bloque ha exigido la constitución de una mesa para abordar una transición energética en Galicia para poner en marcha un "plan de futuro para As Pontes" y en la que estén presentes las organizaciones políticas, la Xunta, el ministerio y la empresa.

"Es evidente que hay que abordar el futuro de la descarbonización pero eso no puede ser la excusa para que una empresa que estuvo explotando nuestros recursos naturales piense que puede seguir desmantelando la producción que hay y dejar la comarca tirada", ha asegurado.

"Se necesita un plan de futuro y nosotros lo que reivindicamos es que Galicia tiene que diseñar, desde una perspectiva de país, ese plan de futuro", ha subrayado.

ASTILLERO DE BARRERAS

En su intervención, la jefa de filas de los nacionalistas gallegos también se ha referido a la situación del astillero de Barreras, una infraestructura que, en su opinión, "no tiene que acabar en manos de un fondo especulativo".

"La Xunta debe hacerse cargo de la mayoría del astillero", ha manifestado Pontón, que ha pedido una "intervención pública" que "garantice el futuro de la producción de Barreras" y que "reoriente" la situación. "Porque es evidente que hubo malas praxis en la propia empresa pero también hay que actuar desde la administración", ha subrayado.

En su intervención, además, ha considerado que la situación del astillero es una "responsabilidad directa" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del "fiasco" que representó la "operación Pemex".

"Después de las promesas de 2013 lo que nos queda es que se vendió un astillero a precio de saldo, que se descapitalizó en una parte por la tecnología pero también por los propios trabajadores, y que ahora mismo están en una situación límite", ha considerado.