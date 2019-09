Pontón denuncia la "estafa" de los diputados gallegos que "se olvidan de Galicia" en la negociación de la investidura

Insiste en que el problema de fondo de la deuda del Estado con Galicia es el "modelo de financiación"

VIGO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado este jueves la "estafa" y el "fraude electoral" cometido, en su opinión, por aquellos diputados gallegos que pidieron el voto a los ciudadanos en Galicia y, "a la hora de la verdad", cuando se está negociando una investidura, "se olvidan" de sus promesas y "la agenda gallega no existe".

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios durante un desayuno informativo celebrado en Vigo, y en el que Ana Pontón ha lamentado que "es dramático que no haya ni una sola fuerza política que condicione" el debate y la negociación de la investidura a las necesidades de Galicia, como sí se ha visto en otras comunidades.

"Estos diputados gallegos, en el fondo, cometen una estafa, porque se presentaron diciendo que van a defender a los gallegos, y cuando llega el momento, obedecen las directrices de sus partidos madrileños y se olvidan de Galicia", ha incidido.

Según la dirigente nacionalista, "a la hora de la verdad, la agenda gallega no existe" para estos diputados, que incurren en un "fraude electoral", y ha advertido de que "los ciudadanos tienen que tomar nota y actuar en consecuencia".

"FRIVOLIDAD" EN LA POLÍTICA

La portavoz nacional del BNG ha señalado que, en la política del Estado "hay mucho paripé", y que "no hay una negociación seria que busque un gobierno de verdad. "Da vértigo ver el nivel de frivolidad que hay en la política madrileña, donde todo se hace desde una óptica partidista", ha constatado, y ha insistido en que "Galicia está desaparecida, sin voz" y sin nadie que defienda sus intereses.

"Ahora vemos el grave problema de no tener una fuerza propia que defienda nuestros intereses en Madrid (...), ya nos los dejaron claro PSOE y Podemos cuando hicieron sus presupuestos", ha proclamado Pontón.

Asimismo, ha apuntado que no sería "positivo" que hubiera unas nuevas elecciones, aunque "algunos" parece que sí las desean, a su juicio. En todo caso, ha subrayado, el BNG está "preparado" para esa eventual cita, y para que "Galicia no esté muda y boicoteada en el Estado".

A ese respecto, ha añadido que el BNG "no tiene ataduras a la hora de dar la cara por los gallegos, ni tiene que pedir permiso a Madrid" para reclamar la transferencia de la AP-9, mejoras en el ferrocarril u otras inversiones y actuaciones.

DEUDA DEL ESTADO

Por otra parte, y a preguntas de los medios, Ana Pontón se ha vuelto a referir a la deuda de 700 millones de euros que la Xunta reclama al Gobierno central (por las entregas a cuenta, la devolución del IVA y otros conceptos), y ha insistido en que existe un "hecho objetivo", y es que "PP y PSOE comparten el marco normativo que permite esto".

La líder nacionalista ha vinculado la actual situación al hecho de que Galicia no gestiona sus propios recursos, sino que lo hace el Estado en una "posición de abuso" y con un "reparto desigual", algo que no les sucede a las comunidades con concierto económico, como Navarra o Euskadi. "El problema es un modelo de financiación centralista, que nos discrimina. Me gustaría saber si Feijóo va a defender un nuevo marco, con capacidad plena para gestionar nuestros recursos", ha preguntado.