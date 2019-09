Los populares gallegos consideran que el PP debe ser "el punto de encuentro" del "voto moderado y razonable"

Tellado acusa a Sánchez de "mentir" sobre la transferencia a las comunidades y de "crear problemas" a las industrias gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, considera que su partido a nivel nacional debe posicionarse como el "punto de encuentro" del "voto moderado y razonable" para ser la "palanca de cambio" en España.

En una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press este domingo, Tellado ha apelado a ser la referencia del voto de "centro, centro-derecha", así como aglutinar el "moderado y razonable" de la izquierda que no se siente representada por Pedro Sánchez.

La idea se basa en "concentrar el voto útil" de "todos los que quieren un gobierno que gobierne", "la estabilidad institucional y política" y la resolución de los problemas del país, ya que con la "división del voto" gana la "izquierda".

Además, ha advertido de que España se encuentra "ante una desaceleración económica" que "se convertirá en una crisis" si el PSOE la gestiona. Por eso, el PP se muestra como una alternativa "con experiencia" para "dar la estabilidad que necesitan las instituciones".

CRÍTICAS

En la entrevista, el secretario general también ha vuelto a arremeter contra el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, sobre los que piensa que "han quedado inhabilitados para hacer política en Galicia" por no haber defendido "los intereses" de la Comunidad "en ningún momento".

Por el contrario, la Xunta fue la que todo este tiempo "ha alzado la voz" contra las injusticias, como la transferencia de los millones de euros que el Estado debe a las comunidades, un asunto sobre el que Pedro Sánchez "mintió durante semanas" para provocar el "bloqueo" y así "chantajear a las autonomías" y conseguir una "investidura que no alcanzaba por otros medios".

AMENAZA PARA GALICIA

"El Gobierno de Pedro Sánchez es también una amenaza para la industria de España y Galicia", ha añadido. "No solo no ha resuelto" los problemas existentes, sino que ha creado nuevos "donde no los había".

En este sentido, ha señalado al presidente del Gobierno en funciones como el "responsable" del cierre de la central térmica de As Pontes (A Coruña) en caso de que se diese esta casuística.

Sin embargo, la "mala gestión" de los socialistas va más allá de este ejemplo. A juicio de Tellado, los sectores de la automoción, el naval y la industria electrointensiva se encuentran en la misma situación de peligro.