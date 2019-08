7 de agosto de 2019

El PP cree que el PSdeG debería estar "avergonzado" por la actitud del Gobierno central con Alcoa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del grupo parlamentario del PPdeG, Marta Rodríguez Arias, ha afirmado que si ella fuera socialista "también estaría avergonzada" de la actitud del Gobierno central con respecto a "los problemas de Galicia", entre ellos los de la industria electrointensiva.

En declaraciones a los periodistas convocadas este mismo miércoles, la popular ha proseguido así con el cruce de reproches entre PP y Xunta, por un lado, y PSOE y Gobierno central, por otro, a raíz de la gestión de la crisis de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

Este lunes, la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, acompañada del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, vinculó la aprobación del estatuto electrointensivo a la conformación de Gobierno en Madrid.

Ese mismo día obtuvo respuesta por parte del conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, quien replicó que "Galicia no está a subasta", idea que ha repetido este miércoles Rodríguez Arias.

Un día después, el martes, fue el presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, quien propuso al fondo suizo Parter (el que se hizo con las factorías) un plan de formación y la financiación de inversiones para la de Alu Iberia en A Coruña.

Este miércoles, cuando el delegado del Gobierno, el socialista Javier Losada, se reúne con el socio director de Parter y hará declaraciones al término (la reunión está prevista para las 15,00 horas), el grupo del PP gallego en la Cámara ha reaccionado con la convocatoria de las declaraciones de Rodríguez Arias, quien ha salido para reivindicar las "medidas ofrecidas ayer por el presidente de la Xunta a Parter para fijar el mantenimiento de los 330 puestos de trabajo".

EL ESTATUTO, "SÍ O SÍ"

"La Xunta estuvo implicada desde el primer momento. Lo demostró ayer, con un clara muestra de ese compromiso ofreciendo un plan de formación a la plantilla y la financiación que la fábrica necesitara", ha señalado.

Pero, en este sentido, a renglón seguido, ha insistido en que "el futuro de la industria electrointensiva tiene que pasar o sí o sí por un estatuto que refuerce el futuro de las empresas", ya que la solución en este momento es provisional", por los dos años que garantiza Parter.

"La Xunta quiere que sea definitiva y en eso está, trabajando. Seguirá trabajando con la máxima lealtad, como hasta ahora, pensando únicamente en los trabajadores, en la industria y en los intereses de Galicia", ha relatado.

Frente a esto, ha criticado una "actitud completamente distinta por parte del Gobierno estatal, concretamente por la visita del pasado lunes de la ministra de Industria", de la que "no fue informada la Xunta", algo que contrasta con que después Maroto "sí se reunió con el presidente del Principado de Asturias".

LOS 700 MILLONES

Es más, Rodríguez Arias ha recordado el conflicto abierto entre el Ejecutivo autonómico y el central por los 700 millones de euros que reclama Galicia, para afirmar que "parece que ahora va a ser normal que se sometan los intereses de Galicia y de los gallegos a que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa".

Viéndolo "preocupante", ha instado al PSOE a "reflexionar, porque Galicia no está a subasta". "No puede estar a los intereses partidistas de que Sánchez siga o no siga en La Moncloa", ha insistido. "Galicia no está para ese tipo de bromas en este momento", ha agregado.

Precisando que "por supuesto" que los populares se alegran por la solución para la factoría de Alcoa, lo que no les parece "de recibo es que se use una solución que es provisional para venir aquí a chantajear a los gallegos diciendo que si no apoyan el Gobierno de Sánchez en Madrid no va a haber solución definitiva".

"Lo más triste es que en ese anuncio la ministra esté acompañada del señor Caballero y del delegado del Gobierno. A qué juegan? Están defendiendo los intereses de los gallegos o del señor Sánchez en La Moncloa?", ha ahondado.

VULCANO

Por último, cuestionada por los avisos del PSdeG por la situación de Vulcano, ha opinado que son "una disculpa". "Si yo fuera socialista también estaría avergonzada de la situación que en este momento tiene el Gobierno del Estado con los problemas de Galicia", ha dicho.

Y ha concluido que "antes de avergonzarse deberían, en vez de presentar iniciativas, hablar con su Gobierno y decirle que Galicia tiene unas necesidades y problemas que tienen que solucionar".