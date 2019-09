27 de septiembre de 2019

El PP ve “divertido” que la oposición diga que el proyecto de Feijóo está “agotado”: “No entienden a Galicia”

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha señalado este viernes que el hecho de que los grupos de la oposición digan que el proyecto que lidera Alberto Núñez Feijóo está "agotado" es "una de las críticas más divertidas" que se pueden escuchar y ha constatado que los rivales políticos del PPdeG "no entienden a Galicia".

"No entienden a Galicia, no representan a la Galicia real, a la Galicia que crece", ha aseverado, antes de lamentar que la bancada de la oposición solo se limite a "criticarlo todo" mientras aportan "cero propuestas". "No reconocen que Galicia va bien, crea empleo y tiene los mejores servicios públicos", ha lamentado.

A renglón seguido, en la línea de lo que dijo Feijóo en su discurso inicial del debate de política general, el pasado miércoles, ha prevenido contra la posibilidad de un Gobierno formado por los cuatro grupos que, a día de hoy, conforman la oposición en el hemiciclo gallego. "Si el bipartito fue malo, un cuatripartito puede ser terrorífico", ha avisado.

También ha buscado incidir en las diferencias en la oposición y se ha dirigido a Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) para sugerir que sus postulados están más proximos al PP que al resto de fuerzas de la bancada de la izquierda.

Al tiempo, ha citado al Grupo Común da Esquerda para incidir en lo "divertida" que le resulta la crítica de que Feijóo tiene un proyecto "agotado" viniendo de un grupo integrado por diversos partidos y marcado por los conflictos internos. "La oposición demuestra que es más minoritaria que nunca", ha aseverado.

RECHAZA "LECCIONES" SOBRE IGUALDAD

Frente a las críticas del Grupo Mixto, Tellado ha defendido con intensidad las políticas económica y social de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo al frente.

Al BNG, le ha acusado de "falsear datos" y ha ironizado con la "novedad" de propuestas nacionalistas como el concierto económico. "El BNG trajo lo de siempre, llevan años con lo mismo", ha esgrimido, antes de censurar que, además, incorporen "la turismofobia". "Para ustedes lo de menos es Galicia", ha apostillado.

A renglón seguido, ha advertido que, sobre igualdad, los populares no están dispuestos a aceptar "lecciones" y ha lamentado que no pueda haber un acuerdo al respecto.

Asimismo, ha citado a la parlamentaria del Grupo Común da Esquerda Luca Chao para subrayar que coincide con ella en la proclama de "menos discursos y más recursos", y ha añadido que así lo han hecho en igualdad y en la lucha contra la violencia machista.