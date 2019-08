El PPdeG celebrará el 7 de septiembre su acto de inicio de curso y Casado visitará Santiago la semana siguiente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, ha avanzado este viernes que el PPdeG celebrará su acto de inicio del curso político el próximo sábado 7 de septiembre, en el que no estará el presidente del PP, Pablo Casado, a pesar de que en un principio estaba prevista su asistencia. Sin embargo, Casado sí visitará la semana siguiente Galicia, ya que acudirá el sábado 14 a un acto en Santiago de Compostela.

Así, en una rueda de prensa, Tellado ha indicado que, "como viene siendo habitual", el acto de inicio de curso de su partido se llevará a cabo en la Carballeira de San Xusto del ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo-Cotobade y se prevé la asistencia a este "icónico" lugar de hasta 800 personas, entre la directiva autonómica del PPdeG, así como afiliados, alcaldes y portavoces de municipios de toda Galicia.

El secretario general de los populares gallegos ha destacado que todo su partido está con el ánimo de enfrentar unos meses "políticamente interesantes" y de "mucho trabajo" ya que, "como mínimo", habrá unas elecciones (las autonómicas), aunque, según ha lamentado, "también puede que haya otros comicios electorales generales el 10 de noviembre".

Sobre la asistencia de Pablo Casado a Galicia el sábado 7, durante la rueda de prensa Tellado señaló que el PPdeG "estaba trabajando" para que acudiese, aunque todavía no había "confirmado" su presencia. Sin embargo, a pesar de que fuentes de la dirección nacional del PP aseguraron hace unos días que el presidente popular sí acompañaría al PP gallego, como cada año como cada año hacía Mariano Rajoy, en su arranque de curso político (aunque todavía no se conocía la fecha), posteriormente el PPdeG ha informado este viernes que finalmente Pablo Casado no estará en Galicia el día 7 "por problemas de agenda", aunque sí visitará Santiago de Compostela el sábado siguiente.

Preguntado acerca de si la no asistencia de Pablo Casado significaría un distanciamiento entre el PPdeG y la directiva nacional del partido, ha zanjado el tema diciendo que "no hay polémica" y ha subrayado que la conexión entre ambas cúpulas "es total". También ha insistido en que desde que Casado es presidente del PP, Galicia es una de las comunidades que más ha visitado. "Cuando se habla del PP estamos hablando siempre del mismo", ha sentenciado.

'GALICIA SUMA'

En relación a las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha vuelto a mostrar a favor de que el PP gallego se presente a las elecciones autonómicas integrado con otras fuerzas como Ciudadanos y Vox bajo el nombre de 'Galicia Suma', Tellado ha insistido en que los primeros que mantuvieron dudas sobre la fórmula 'España Suma' "fueron Cs y Vox".

"Una vez que ellos rechazan esa fórmula lo demás son opiniones. Nosotros mantenemos lo que dijimos y además fue perfectamente avalado por Pablo Montesinos (vicesecretario de comunicación del PP) en su visita a Galicia. En Galicia la figura de Alberto Núñez Feijóo y las siglas del Partido Popular de Galicia son un aglutinador del espacio político del centro derecha", ha destacado Miguel Tellado este viernes ante los medios.

De esta manera, ha recordado que en las anteriores elecciones autonómicas el PP fue elegido por el 48% de los votantes y ha indicado que es el "antídoto" del nacionalismo en Galicia.