5 de agosto de 2019

El PPdeG desmiente a Gonzalo Caballero y asegura que ambos partidos "sí pactaron" la renovación del Valedor do Pobo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha desmentido este lunes al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, y ha asegurado que ambos partidos "sí pactaron" la renovación del Valedor do Pobo.

Así lo ha señalado Tellado en una rueda de prensa tras las declaraciones del líder socialista este domingo en una entrevista en La Voz de Galicia, donde señaló que "no pactó" con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el relevo en dicha institución, donde el pasado miércoles fue nombrada nueva valedora do Pobo la magistrada María Dolores Fernández Galiño (propuesta por el PPdeG), mientras que este mismo lunes la exdiputada socialista María Xosé Porteiro ha sido elegida número dos del Valedor do Pobo.

En este sentido, Tellado ha destacado que el PP "pactó con el PSdeG el cambio al frente de la Valedoría", ya que dicho relevo requiere una mayoría de 3/5 de los diputados de la cámara, por lo que el PP solo "no llega".

"Hubo conversaciones entre los portavoces de ambos partidos, durante días y semanas. Claro que hubo acuerdo", ha subrayado Tellado, quien ha acusado de "mentir sin paliativos" a Gonzalo Caballero, y ha señalado el secretario xeral de los socialistas gallegos "no sabe lo que ocurre en su partido".

Además, ha asegurado que el propio líder del PSdeG "estaba informado en tiempo real" de las conversaciones entre el PP y el PSdeG. "Esperamos que la propuesta del portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, tuviese el ok que sí tuvo de Caballero", ha indicado Tellado.

YOLANDA DÍAZ

Preguntado sobre las declaraciones de la diputada gallega de Unidas Podemos Yolanda Díaz de este fin de semana, quien no se ha descartado para presentarse como candidata de la Xunta, Tellado ha ironizado, asegurando que ni Díaz ni Caballero "serán sucesores de Feijóo".

Sobre Yolanda Díaz, ha criticado su "ambición desmedida" y que sea y "siempre fuese" la "candidata a todo", por lo que ha recordado que "siempre ejerció de ferrolana y luego fue candidata al Congreso por Pontevedra".

"Yolanda Díaz tiene un problema. Se vio muy cerca de ser ministra de Trabajo, por lo que mismo puede estar detrás del bloque de ese acuerdo (en relación a que Podemos no facilitó la investidura de Pedro Sánchez). Se ve en cualquier puesto, también de presidenta de la Xunta. Es la candidata a todo. Siempre lo fue. Estuvo años diciendo que Feijóo se quería ir a Madrid y luego fue ella la primera que marchó en la primera ocasión que tuvo", ha criticado Miguel Tellado este lunes.

SUCESIÓN DE FEIJÓO

Preguntado sobre la sucesión de Feijóo, ha insistido en que todavía queda un año de Gobierno por lo que el Ejecutivo gallego se "centrará en los problemas de la gente y de Galicia y no en el partido" para así "dar estabilidad a las personas" y "agotar la legislatura".

"Por respeto a la gente que nos votó y no nos votó, que quieren que en Galicia haya un Gobierno, lo que tenemos que hacer es trabajar hasta el último día, generando confianza", ha sentenciado, sin querer responder si el propio Miguel Tellado podría ser el próximo candidato a la Xunta por el PPdeG.