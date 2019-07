9 de julio de 2019

La Presidencia de la Cámara recuerda a Villares que es portavoz del Grupo Mixto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La polémica por el uso de la marca En Marea ha llegado este martes el pleno de la Cámara gallega, en el que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha recordado a Luís Villares que es el portavoz del Grupo Mixto después de que éste utilizase el nombre del grupo parlamentario que abandonó recientemente.

Santalices ha hecho esta aclaración durante la primera intervención de Villares en el debate de la Ley de Administración Digital de Galicia, interpelación a la que el magistrado en excedencia ha respondido definiéndose como "portavoz del partido político de En Marea".

Con todo, ésta no ha sido la única precisión que ha tenido que hacer la Presidencia. Así, posteriormente, el vicepresidente de la Cámara, Diego Calvo --que en ese momento moderaba el debate-- también ha avisado al diputado Francisco Casal de que pertenece al Grupo Mixto y no al de En Marea.

Tras ello, Francisco Casal se ha quejado de que la bancada popular lleve "tres años" dirigiéndose a ellos como "las mareas de podemos" mientras que a él se llama la atención por "decir que representa al grupo que representa".

Precisamente, preguntado sobre la confusión que genera la situación tras la marcha de los de Villares al Grupo Mixto, el portavoz parlamentario de En Marea, Manuel Lago, remarcó el lunes que la nueva denominación para el grupo en la Cámara se decidirá a través de "un debate interno" y "sin injerencias externas".

Con todo, Luís Villares y los otros tres diputados del Grupo Mixto, quienes reivindican para sí la representatividad del partido instrumental En Marea, no podrán asumir ese nombre en el Pazo do Hórreo al no alcanzar el mínimo de parlamentarios para configurar grupo propio.