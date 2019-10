El presidente del TSXG no ve necesarios una Fiscalía Anticorrupción ni nuevos juzgados de violencia de género en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, no ve necesario crear una Fiscalía Anticorrupción en la Comunidad, ya que los casos que hay "no justifican" medidas adicionales, ni nuevos juzgados específicos de violencia de género porque "no tienen una cantidad de asuntos en trámite" que lo precise.

En una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el presidente del alto tribunal gallego, quien tomó posesión en septiembre tras la jubilación de Miguel Ángel Cadenas, ha asegurado que los casos de corrupción instruidos en Galicia "no han tenido ninguna merma, ni en el desarrollo ni en las garantías".

Por ello, "como juez y como presidente del Tribunal, creo que no justifican otro tipo de medidas adicionales", ha añadido, para recalcar su postura.

Además, Gómez y Díaz-Castroverde ha descartado la necesidad de dotar a Galicia de nuevos juzgados de violencia de género, pero ha defendido que los jueces trabajen "con tacto y discreción", lo que implica "estar atentos a los medios" de los que disponen, "solicitar otros" complementarios si no son suficientes "y, muy probablemente, hacer el seguimiento adecuado". También reivindica "la formación" de jueces y magistrados en este ámbito.

A pesar de ello, ha propuesta "generar entornos de comarcalización" para atender a estas situaciones con juzgados especializados "que no solo se refieran a un partido judicial, sino también a otros limítrofes".

Eso sí, el presidente del TSXG ha reconocido que "puede ser" que haya pasado que víctimas y agresores hayan coincidido en sede judicial, por lo que su voluntad es "corregir y mejorar" estas situaciones. "Medios faltan siempre", ha admitido el magistrado, si bien ha matizado que esta reivindicación la pueden hacer los jueves gallegos, "de cualquier otra comunidad autónoma y también de otro país".