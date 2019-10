Rajoy subraya que no es posible gobernar sin mayoría y aboga por un "pacto para cuatro años" en España

A TOXA (PONTEVEDRA), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del gobierno Mariano Rajoy ha avisado de que "no es posible" gobernar sin mayoría y ha considerado necesario "un pacto" para cuatro años" con "arreglo" a lo que digan los españoles en urnas en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

"No se puede gobernar si no tienes mayorías, hay que hacer un pacto para cuatro años, que se puede hacer con arreglo a lo que digan los españoles", ha asegurado en una intervención en la que subrayado que "pretender gobernar sin mayoría, 120 o 130 diputados, no es posible".

En este sentido, Mariano Rajoy ha recordado que tras las elecciones de 2015 él mismo propuso una "gran coalición" a los socialistas y a ciudadanos que siguiese el "modelo de Europa" y que rompiese lo que, en su opinión, es "una tradición absurda entre los partidos que tantas cosas han hecho por España" --en referencia a PP y PSOE--.

Rajoy se ha pronunciado de este modo durante el debate mantenido en el 'Foro La Toja. Vínculo Atlántico' con el también expresidente Felipe González, quien ha vuelto a subrayar que "los partidos que no tienen la posibilidad de formar gobierno no pueden impedir que se forme un gobierno".

"Tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor; y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales, que los tenemos dentro, en la relación con Europa y en algunas reformas estructurales que están demasiado retrasadas, eso se puede pactar, aunque no se esté en el gobierno", ha manifestado González.

"Hacer se pueden hacer las cosas, olvidarse del sentimiento trágico de la existencia para intentar saber que tan diferentes no somos", ha apuntado.

