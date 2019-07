Rescatan el cuerpo de una mujer de un pozo en Amoeiro (Ourense)

OURENSE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado este viernes por la mañana el cuerpo de una mujer del interior de un pozo en el término municipal de Amoeiro (Ourense).

Según los datos facilitados por el 112 Galicia a Europa Press, a las 9,30 horas se recibió el aviso de un cuerpo en un pozo ubicado cerca de la plaza del pueblo, en Amoeiro.

Por ello han sido movilizados el 061, Protección Civil de la localidad, Guardia Civil y los Bomberos de O Carballiño, que fueron los encargados de rescatar el cuerpo.

El rescate del cuerpo de la mujer fallecida del interior del pozo terminó sobre las 11,30 horas de este viernes.

#AXEGAInforma do rescate do corpo dunha muller que foi atopada nun pozo no concello #Amoeiro. Interviñeron no opeativo ademais dos axentes da @guardiacivil, persoal Urxencias Sanitarias, os #BombeirosCarballiño e #ProtecciónCivil da localidade. pic.twitter.com/Virq49pTEs