Ribera Salud (da norteamericana Centene) compra o 93% do Hospital Povisa de Vigo

A operación do hospital vigués, que xestiona 134.000 cartillas de pacientes do Sergas, está pendente de autorizacións administrativas

VIGO 3 (EUROPA PRESS)

O hospital Povisa, que ten asignadas 134.000 cartillas de pacientes de Vigo, O Morrazo e Val Miñor do Servizo Galego de Saúde (Sergas), asinou este xoves a súa venda a Ribera Salud, cuxo accionista maioritario é o grupo estadounidense Centene Corporation, co 90% das accións, mentres que o Banco Sabadell conta co 10% restante.

En concreto, Ribera Salud asinou a compra ao grupo Nosa Terra XXI do 93% do Hospital Povisa, nunha operación que está pendente das autorizacións administrativas correspondentes e da cal non se informou da cantidade pagada no comunicado conxunto que ambas as partes emitiron. O grupo Nosa Terra XXI xestionaba desde 1996 este hospital que, con 573 camas e 1.500 profesionais, é o centro privado máis grande de Galicia.

Con esta operación, o grupo Ribera Salud, que ten sede social en Valencia e que se define como "especializado na xestión de proxectos sanitarios innovadores" (é concesionario de centros de saúde pública en Valencia e Madrid), entra por primeira vez na sanidade galega, cando se autorice a operación. Pola súa banda, o grupo Nosa Terra XXI volverá centrarse exclusivamente no ámbito marítimo.

O conselleiro delegado do grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, explicou que "Povisa é un dos hospitais máis importantes" de España e puxo en valor que conta "con excelentes profesionais e servizos". "Tras as autorizacións administrativas correspondentes, esperamos poder sumar, coa nosa experiencia e coñecemento, para seguir dando o mellor servizo aos cidadáns, contando co excelente equipo humano que fixo de Povisa un referente en calidade asistencial", afirmou.

DEMANDAS DOS TRABALLADORES E DA XUNTA

Precisamente, tras transcender publicamente hai uns días a inminente venda de Povisa, os seus traballadores esixiron "garantías" de que se manterán os empregos e as condicións laborais máis aló de 2022, cando finaliza o actual concerto co Sergas. O comité de empresa de Povisa chegou a propor unha absorción por parte do Sergas, ao considerar que non tiña sentido que "outra empresa privada" se fixese cargo dun centro do que o "90%" dos seus pacientes proceden da sanidade pública.

Pola súa banda, a Xunta xa trasladou en días pasados a súa esixencia de que "se siga mantendo" o nivel asistencial e a calidade contemplada no actual concerto entre o Sergas e o Hospital Povisa, vixente até 2022, así como os postos de traballo, "con independencia de quen sexa o propietario" do centro sanitario.

ACERCA DE POVISA

O hospital vigués, que conta con máis de 40.000 metros cadrados, solicitara hai un ano o preconcurso de acredores, ao declarar perdas de 7 millóns de euros (que atribuía ás condicións do concerto co Sergas). Esa situación salvouse tras un acordo con Sanidade, que aceptou pagar gastos farmacéuticos que até entón non asumía, ademais de recoñecer unha serie de débedas, a cambio de pagar menos por cada paciente atendido no marco do concerto.

Povisa é o único hospital privado de Galicia que ten formación MIR para profesionais de varias especialidades (Medicina Interna, Cirurxía Xeral, Anestesioloxía, Radioloxía, Traumatoloxía,...). O centro conta tamén co Centro de Estudos Povisa (CEP), onde se teñen diplomado máis de 1.500 estudantes en Enfermaría e de formación profesional orientada especialmente ao ámbito sanitario.

Ribera Salud xestiona varios proxectos en España, Latinoamérica e Europa e conta con máis de 20 anos de experiencia en proxectos de colaboración público-privada. Recentemente, puxo en marcha a súa división tecnolóxica Futurs.

O seu principal accionista, o grupo americano Centene Corporation, preséntase como "líder no sector sanitario estadounidense". No seu comunicado, destaca que conta con máis de 30 anos de experiencia na colaboración con gobernos estatais en Estados Unidos, desenvolvendo principalmente programas gubernamentais federais ou estatais, como Medicare e Medicaid.