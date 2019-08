27 de agosto de 2019

Sanidade cree que las alertas en el brote de listeriosis "funcionaron"

A CORUÑA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha considerado que las alertas ante el brote de listeriosis detectado en Andalucía "funcionaron", aunque ha abogado por utilizar lo sucedido para "mejorar" la coordinación ante casos de este tipo.

En una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, tras la reunión celebrada este lunes en el Ministerio de Sanidad con representantes de todas las comunidades autónomas para abordar la gestión de este brote, el conselleiro ha apelado a trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la población.

"Realmente las alertas funcionaron, por eso en pocos días todas las comunidades autónomas estaban coordinadas", ha expuesto Almuiña, quien ha subrayado que, en materia de salud pública, España "funciona bien".

"Hay más que decir en positivo que en negativo", ha afirmado el conselleiro de Sanidade en alusión al sistema de alertas alimentarias, a su juicio, "coordinado en pocos días". Con todo, ha considerado conveniente "utilizar esos sucesos para mejorar el sistema actual, de coordinación y comunicación", ha añadido sobre los mecanismos existentes entre comunidades autónomas y la Administración central.

SIN CASOS EN GALICIA

En el caso de Galicia, ha ratificado que no ha habido ningún caso. Únicamente, según ha aseverado, "hubo una información inicial de que había posibilidad de que una empresa de ámbito nacional hubiese enviado 10 kilos" a esta autonomía. No obstante, ha dicho que por parte de inspección se acudió a este centro y se ratificó que no había llegado mercancía.

Cuestionado por el hecho de que se tardase en conocer que otra empresa envasaba también la carne mechada, el conselleiro ha expuesto que "hay una responsabilidad de unas empresas que comercializaron un producto en malas condiciones y con un etiquetado incorrecto".

Tras lo ocurrido, ha incidido en que abordar lo sucedido fue uno de los objetivos de la reunión celebrada en el Ministerio de Sanidad. "Ahora queda algo muy importante, esperar que esto finalice y recoger todos los datos por si hay que variar alguna normativa, sea autonómica o nacional, para mejorar", ha apostillado.