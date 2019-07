Los siete momentos (musicales) y la actuación sorpresa que deja el Atlantic Fest

A ILLA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlantic Fest ha cerrado este domingo sus puertas en A Illa de Arousa (Pontevedra) tras tres días de música protagonizada por una mayoría de grupos 'indie' españoles que consiguieron agotar las 5.000 entradas puestas a la venta para este evento que se celebra en un enclave único.

Ni la lluvia, ni el calor, ni las largas colas en los 'food trucks' y las barras lograron quitar el buen rollo en esta isla de las Rías Baixas. A continuación, algunos de los momentos musicales que dejó el día grande, sábado, incluida una actuación sorpresa de Iván Ferreiro.

Y SALIÓ EL SOL CON NACHO VEGAS

Tras una mañana de sábado pasada por agua el sol apareció para la actuación de Nacho Vegas. Puntual, pasadas las 15,00 horas arrancaba en formato festivalero un repertorio de su última gira que ya se pudo ver hace unos meses por Santiago y A Coruña, en el que alterna clásicos como 'Nuevos planes, idénticas estrategias' con canciones de su último disco -'Violética'-- como 'Crímenes cantados'.

Sobre el escenario su banda con el gallego Abraham Boba a los teclados y al fondo el "coro antifascista" en una actuación entre la hora de la comida y el postre con 'La gran broma final' y 'Cómo hacer crac' en su tramo final.

TACONEO DE SOLEÁ

El sol se hizo esperar, pero salió, y la gente aún sorteaba charcos mientras buscaba no quemarse la cabeza gracias a alguno de los muchos gorros que repartía la Diputación de Pontevedra en su campaña contra las agresiones sexuales y la violencia machista. La organización cubrió las charcas con montones de paja, que muchos aprovecharon como sofá para pasar la tarde.

Finalizada la actuación de Vegas y su banda, la 'granaína' Soleá Morente salió y taconeó. Sonaban temas como 'Chiribamba' mientras en primera fila se bailaba con abanico para mitigar el gran calor que hacía en la zona del concierto sobre las 16.30 horas y cuando aún eran muchos los festivaleros que seguían llegando al recinto.

LA BIEN QUERIDA Y JOTA

Poco después de las 17,00 horas llegó el turno de La Bien Querida,que cantó algunos de los temas de su último disco pero no se olvidó de varios de sus éxitos. Sonaron canciones como 'Dinamita' y 'Muero de amor', que el público cantó junto a la artista.

Además, La Bien Querida dejó uno de los momentos del día al invitar a subirse al escenario a Jota, el cantante de Los Planetas. Ambos hicieron gala de una buena amistad que ya los ha llevado a colaborar en numerosas ocasiones. Cantaron 'Recompensarte'.

NO CABE NADIE MÁS PARA THE NEW RAEMON

El peculiar formato del escenario Mahou provocó que no quedase ni un metro libre para ver a The New Raemon en la carpa transparente y con escalón. Si te movías te quedabas sin sitio.

Recién llegado de Benidorm, el grupo hizo cantar a los presentes con temas como 'Reina del Amazonas' y 'En el centro del baile'.

'A CUALQUIER OTRA PARTE'

Se veía que mucha gente esperaba con ganas el concierto de Dorian y no defraudó. Pasaban temas como 'Arrecife' y el público se iba animando hasta que llegó 'A cualquier otra parte' y se puso a cantar al unísono. Manos al aire y saltos. Al final lanzaron globos gigantes para que continuaran las risas.

DE VIAJE POR EL SOL

En la noche de A Illa de Arousa se podía ver a Jupiter brillar en el cielo y sobre el escenario estaban Los Planetas 'de viaje por el sol'.

Hubo tiempo para tocar algunas de las piezas de su último álbum como 'Islamabad' a la vez que el público cantaba a pleno pulmón algunas de sus más conocidas ('Segundo premio', 'Santos que yo te pinte', 'Corrientes circulares en el tiempo'...).

JOE CREPÚSCULO MONTA LA FIESTA

Mientras algunos ya esperaban en el Escenario Xacobeo 2021 a que empezase a tocar Love of Lesbian, en el Escenario Mahou se montaba la fiesta con Joe Crepúsculo. Allí hizo bailar sin parar a los festivaleros con temas como 'Ritmo mágico' y 'La canción de tu vida' -dice el estribillo "fue la canción del verano", y tal vez lo sea de este estío gallego--.

IVÁN FERREIRO POR SORPRESA

Y en el fin de fiesta del sábado, el día grande en este festival de tres días --por el que también han pasado nombres como Víctor Coyote, La Zowi y Las Odio, entre otros--, lo puso Love of Lesbian.Y también Iván Ferreiro, este por sorpresa, que subió al escenario para cantar 'Planeador', tema que cerró la actuación con la gente ya entregada. Ambos saltaron sobre el escenario mientras entonaban: 'Que alguien me salve / A veces despierto y soy yo / Y que alguien los pare / Empieza a cansar tanta ambición'.

Antes, la banda catalana agasajó al público con temas como 'Segundo Asalto', 'Incendios de nieve y calor' y su 'Manifiesto delirista', que Santi Balmes aprovechó para enfundarse con la bandera multiculor y mandar un mensaje a "todos los casposos" que quieren llevar décadas "atrás" a la sociedad.