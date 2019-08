2 de agosto de 2019

Tellado acusa a G. Caballero de estar "detrás" del "bloqueo" de los 700 millones que el Estado debe a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha acusado al PSdeG, y en concreto a Gonzalo Caballero, de ser "el artífice de una operación" para mantener el "bloqueo" desde el Gobierno del España de los 700 millones de euros que el Estado le debe a la Xunta de Galicia.

En este sentido, Tellado ha advertido de que "no es normal" que el líder del "principal partido de la oposición" adopte "ese silencio cómplice" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y le ha exigido que se centre "en los problemas de Galicia" y no en sus "expectativas personales".

"O no se entera de nada o es el artífice de una operación para pedirle al Gobierno de España que reste esos recursos", ha considerado, recordando además la "abstención" de los socialistas en una iniciativa apoyada por "todos los grupos" de la Cámara para solicitar que se pague a Galicia la cantidad que se le debe.

Por ello y en caso de "no ser así", ha recordado a Caballero que tiene "una oportunidad magnífica para respaldar la postura mayoritaria de Galicia" y así demostrar que no hay "una mano oculta" para hacerle oposición a la Xunta desde el Ejecutivo central a través de este "bloqueo".

Del mismo modo, la Xunta ya ha solicitado formalmente al Gobierno que se ofrezca una solución "inmediata" al impago de ese montante por parte del Ejecutivo central, advirtiendo de que se deja a Galicia en una situación "delicada" que ya está generando "tensiones" en tesorería, puesto que del total adeudado unos 570 millones ya están incluidos en los presupuestos autonómicos de este año.

Tellado ha lamentado así que Caballero perdiese "una buena oportunidad para demostrar que va al Parlamento para algo más que disfrutar de las vacaciones de verano", después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aportase ninguna solución al bloqueo durante su visita a la comunidad autónoma esta semana.

"Galicia no es responsable de que el PSOE y Podemos fuesen incapaces de pactar un gobierno y tampoco tiene que pagar la irresponsabilidad de Sánchez y la inestabilidad política en la que está España desde la moción de censura", ha insistido, advirtiendo que el PPdeG no consentirá que se intente jugar con los servicios públicos, la sanidad, la educación y la política social.

ACABAR LA LEGISLATURA

Tellado ha reiterado que el secretario xeral del PSdeG debería estar "más centrado en los problemas de Galicia que en expectativas personales" (las suyas o las de Sánchez) o "de su partido", y que "su soberbia" no está acompañada de la experiencia política necesaria "para enfrentarse a las urnas".

En contraposición a la "inestabilidad" y a los "líos" del PSOE, el popular ha reivindicado la "estabilidad" de la comunidad gallega, que "no es casual", por lo que no ve razón "para no acabar la legislatura" y adelantar la cita electoral autonómica.

"No se trata de elecciones tras elecciones y tiro porque me toca", ha ironizado, para señalar que los ciudadanos "no quieren más procesos electorales", sino "un Gobierno que gobierne", y ha destacado el Plan Estratégico en el que Galicia está trabajando con el horizonte del 2030.