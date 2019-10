13 de octubre de 2019

Tellado (PPdeG) cree que la exhumación de Franco "no es una prioridad para la mayoría de españoles y gallegos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, considera que la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la exhumación del dictador Francisco Franco "forma parte de la campaña electoral" del PSOE y que "es una prioridad para el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, pero "no" para "la mayoría de españoles y gallegos".

En una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional, recogida por Europa Press, el número dos de los populares gallegos ha advertido que la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos no es prioritario para Galicia porque "vive una de las peores crisis industriales de su historia, fundamentalmente por la actuación irresponsable" del Ejecutivo estatal.

"Nos interesaría que el Gobierno se centrase en los verdaderos problemas de la ciudadanía de nuestro país del siglo XXI y no estuviésemos revolviendo cuestiones del siglo pasado", ha incidido Tellado.

El futuro de la planta de Endesa en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) es un tema clave para el secretario general del PPdeG, quien ha dicho "no oponerse" a una transición ecológica siempre que sea "justa y razonable".

En el caso concreto de esta central térmica, ha explicado que "hasta la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez" su vida útil "estaba fijada hasta 2045". "Llegaron los socialistas y lo primero que hicieron fue rebajarla entre 15 y 20 años", ha afeado.

UNA "ASFIXIA FISCAL"

En este sentido, Tellado ha criticado que el Ejecutivo estatal "asfixió fiscalmente a las térmicas suprimiendo el céntimo verde a las que funcionan por gas, pero manteniéndolo a las que funcionan por carbón", como la de As Pontes, lo que "llevó a su falta de competitividad".

A renglón seguido, ha reclamado establecer "un marco fiscal que permita la viabilidad" de estas plantas "hasta que haya una hoja de ruta" para la transición energética.

Sobre las empresas electrointensivas, ha vuelto a urgir un estatuto que establezca "un precio competitivo y estable" de la energía que "garantice la competitividad internacional" de las empresas para las cuales estos costes "suponen el 40 por ciento" del total.

Tellado sostiene que el Gobierno "puede" aprobar el estatuto en funciones. "También lo pudo hacer antes de estar en funciones y no lo hizo", ha censurado, para después recordar que fue prometido por Pedro Sánchez en un mitin en A Coruña "y dijo que en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 28 de abril se aprobaría".

DEUDA DE 700 MILLONES

También en el plano estatal, ha afeado al Ejecutivo que "lleve jugando con Galicia y las comunidades autónomas desde antes del verano" por retener las partidas correspondientes a las entregas a cuenta. Esta semana desbloqueó 330 millones para Galicia, menos de la mitad de los 700 que reclama la Xunta.

El secretario general del PPdeG ha insistido en que estos fondos provienen "de impuestos ya pagados por los gallegos", por lo que se trata de una "apropiación indebida" por parte del Estado. Preguntado sobre si se baraja la vía judicial para solicitar estas partidas, Tellado ha insistido en que la Xunta "no renuncia a ninguna actuación".

Eso sí, ha valorado que parecería "mentira" que tuviesen que recurrir a la vía judicial, la cual "retrasaría aún más el cobro". "Lo normal es denunciarlo públicamente y que el Gobierno recapacite", ha afirmado.

ELECCIONES GENERALES

De cara a las elecciones generales del 10 de noviembre, Tellado ha valorado que las encuestas favorables al PP en Galicia --después de que el 28 de abril el PSOE se impusiese por primera vez en esta Comunidad-- se debe a que "a lo largo de estos 15 meses" Pedro Sánchez ha demostrado que su Gobierno "ha sido tremendamente negativo".

"El Partido Socialista va a pagar en las urnas lo que no le va dando a Galicia", ha añadido el número dos de los populares gallegos, quien a renglón seguido ha apelado no solo a la "concentración" del voto "moderado" y del "centro y centro derecha", sino también a aquellos votantes socialistas "que no se sienten representados por Pedro Sánchez".

Además, ha vuelto a asegurar que esa alternativa al PSOE no pasa por Ciudadanos, que "no tiene la capacidad ni la habilidad de defender los intereses de Galicia"; ni por Vox, que "no tiene espacio político" en la Comunidad.

Finalmente, ha descartado responder sobre si el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se presentará a la reelección en las autonómicas de 2020. "Yo acostumbro a no interpretar sus palabras", ha dicho al respecto.