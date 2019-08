21 de agosto de 2019

Vecinos de Ons advierten de las islas "nunca jamás" serán Patrimonio de la Humanidad

VIGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La batalla de los vecinos de Ons para lograr el libre acceso al archipiélago de los isleños y de sus familias y allegados ha encontrado en Abel Caballero un aliado, y en la candidatura para Patrimonio de la Humanidad que promueve la Xunta un resorte para apuntalar sus protestas.

Unos 60 vecinos y familiares han mantenido un encuentro este miércoles con el alcalde de Vigo, al que han trasladado sus reclamaciones y, tras la reunión, y en declaraciones a los medios, han reconocido que pretender usar "la capacidad de llegar a los medios" del regidor olívico para dar conocer su problema "en toda España".

La portavoz de los isleños, María José Pérez, ha señalado que, tras estos meses de reivindicaciones y de "trato denigrante" por parte de la Xunta, han encontrado el "talón de Aquiles" del gobierno gallego, que es la candidatura de Cíes-Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad.

A ese respecto, y tras afirmar que el Ejecutivo autonómico no consultó a los vecinos sobre esta candidatura (que tildaron de "chapuza") ha proclamado que "Ons no va a formar parte nunca jamás del Patrimonio de la Humanidad, que le quede claro al presidente y a la conselleira, porque no reúne las condiciones".

Así, ha puntualizado María José Pérez, se trata de una isla habitada "desde hace más de 200 años", aunque ha matizado que sus vecinos no se oponen a que se cuide y se proteja. Sin embargo, insisten en su rechazo a las restricciones de acceso y temen que una declaración como la de la Unesco suponga aún más limitaciones.

"MENTIRA MASIVA"

Por su parte, Abel Caballero ha constatado que la Xunta basó la candidatura que presentó al Ministerio de Cultura y al resto de Comunidades Autónomas en una "mentira masiva" porque, entre otras cuestiones, los habitantes de una de las islas del Parque Nacional "no la quieren".

A ello se suma otros factores que, a juicio del alcalde, invalidarían esas candidatura, como la presencia de "una zona de vertidos" en las proximidades de Sálvora.

En este escenario, el regidor olívico ha señalado que remitirá cartas al Ministerio de Cultura y a las Comunidades Autónomas, a las que Feijóo y la Xunta "engañaron", en un "montaje" destinado a frenar la candidatura promovida por Vigo (y que pide la declaración solo para Cíes, porque "solo" este archipiélago "reúne los requisitos"). "La candidatura de la Xunta está invalidada, está muerta, tienen que retirarla inmediatamente. Cuanto antes la retiren, el ridículo durará menos", ha vuelto a pedir.