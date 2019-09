Villares (En Marea) ve posible una "cooperación leal y horizontal" con el partido de Errejón en Galicia

Luca Chao (Común da Esquerda) recuerda que En Marea tuvo un "1% de los votos": "Igual en este caso Pacma, efectivamente, los supera", afirma

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que sería "positiva" una cooperación "leal y horizontal" de su formación con el partido que lidera Íñigo Errejón de cara a las nuevas elecciones generales del 10 de noviembre.

Preguntado por la decisión tomada por la asamblea de Más Madrid de concurrir a las comicios estatales, Villares ha defendido que En Marea "comparte los motivos" de este partido para concurrir a esta cita electoral y que, según ha indicado, pasan por configurar una "reacción en positivo" frente a la "abstención, al hartazgo y a la decepción" que existe entre la ciudadanía ante la falta de acuerdos para la configuración de un gobierno de progreso.

Y es que Villares considera que "interlocutores" como los que pueden "nacer a partir de estas elecciones", como el caso de Más Madrid, Compromis o "otras fuerzas" con las que En Marea tiene "afinidades", pueden "facilitar y mucho la implantación de una agenda política gallega en el Estado y de una agenda social que amplíe libertades y derechos".

"Nosotros estamos preocupados por tres emergencias: la emergencia feminista, la emergencia climática y la emergencia social y, por tanto, son tres ejes en los que podríamos entendernos perfectamente con otras fuerzas políticas del ámbito estatal en una cooperación leal y horizontal", ha apuntado.

PARTICIPACIÓN DE CAROLINA BESCANSA

Además, preguntado por una eventual participación de la que fuera una de las fundadoras de Podemos, la gallega Carolina Bescansa en este proyecto, aunque ha abierto la puerta a esta posibilidad, ha dejado claro que las "primarias" son "siempre irrenunciables" para En Marea.

"Creo que Bescansa es un activo político valioso y una persona que aún tiene mucho que decir en política", ha manifestado para subrayar en que Más Madrid aún debe decidir si se presentan en más comunidades que en la Madrileña.

ALIANZA "COMPATIBLE"

En la rueda de prensa y preguntado sobre si esta posible alianza con el partido de Íñigo Errejón encajaría con la "candidatura única" de "fuerzas progresistas gallegas" que acordó impulsar este fin de semana el Consello das Mareas, el magistrado lucense en excedencia ha considerado que "las dos propuestas son compatibles".

Al respecto, ha indicado que la propuesta de "candidatura única unitaria" que defiende En Marea "tiene la virtualidad de ser la única que hay encima de la mesa que propone que todas las fuerzas políticas gallegas que respondan a esas características vayan en la misma dirección", cuestión que ha considera "complementaria" a "buscar alianzas con otras fuerzas en otros territorios" con los que En Marea "comparta la agenda social y pueda negociar la implementación de una agenda política gallega".

"Somos conscientes de que sacar adelante una agenda de esas características requiere sumar mayorías. En esa búsqueda sabemos que una cooperación leal con espacios que respeten nuestra singularidad nacional y nuestra visión del espacio en Galicia, es un espacio idóneo con el que cooperar", ha apuntado.

GRUPO COMÚN DA ESQUERDA

Por su parte, la diputada del Grupo Común da Esquerda Luca Chao, miembro de la dirección de Podemos Galicia, ha rechazado opinar sobre el paso adelante de Errejón con una posible candidatura en Galicia: "Es una fuerza distinta a la nuestra, allá cada uno con sus estrategias".

Preguntada sobre cómo podría influir una eventual coalición de Más Madrid con En Marea, Chao ha asegurado que "no hay ningún dato" que hiciese pensar que los de Villares "podrían mejorar" el 1 por ciento de apoyos logrados en la Comunidad en los comicios del 28 de abril. "Igual en este caso Pacma, efectivamente, los supera", ha recordado.

Asimismo, la diputada autonómica ha rechazado opinar, como sí ha hecho Villares, sobre si Carolina Bescansa es un buen activo político o no. "No estamos en el mismo partido, no voy a ser yo quien juzgue a los candidatos de otras formaciones", ha dicho, asumiendo que la compostelana podría acudir en una lista de la iniciativa de Errejón.

En cualquier caso, Chao ha negado que En Marea se pusiese en contacto con el Grupo Común da Esquerda --donde se enmarcan, mayoritariamente, Podemos, Esquerda Unida y Anova-- para conformar esa candidatura "progresista" que reclama Villares de cara al 10N. "En ningún caso. Con nosotros, de momento no", ha respondido.

ESQUERDA UNIDA

Por su parte, la también diputada de Común da Esquerda y coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, ha asegurado que el salto a la política estatal de la formación que lidera Íñigo Errejón "no es una buena noticia" y "hace daño a la izquierda".

"Errejón es una persona solvente, con una capacidad política demostrada. Pero las diferentes en las organizaciones no se pueden resolver con candidaturas personalistas", ha incidido este lunes Eva Solla en una rueda de prensa.