La Xunta advierte que otras autonomías le han pedido el informe sobre financiación y urge al Gobierno a convocarlas

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a urgir este miércoles al Gobierno central a convocar a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para solucionar "ya" el problema de la financiación. El Ejecutivo autonómico demanda 700 millones de euros al estatal y sostiene que el problema ante la falta de transferencia de los fondos presupuestados es "cada día más grave".

En una semana que el Gobierno gallego ha arrancado dando a conocer un informe jurídico que avala que el Ejecutivo central tiene vías para transferir los 700 millones que demanda la Xunta y ha insistido en que se convoque el CPFF, Rueda ha señalado que el Ejecutivo de Feijóo no tiene "respuesta" alguna más allá del "reconocimiento" de que había "un problema grave".

Ha indicado que la Xunta "avisaba desde hace meses" de esta cuestión y ha añadido que otras comunidades se han sumado a esta demanda. A modo de ejemplo, ha apuntado a la dirigente andaluza socialista Susana Díaz, antes de incidir que, además, son varias las autonomías que han contactado con el Gobierno gallego para pedir el informe jurídico que se ha hecho público esta semana.

Rueda ha asegurado que se lo facilitarán "sin problema" porque el Gobierno gallego quiere que se sepa que "hay una solución", que --ha añadido-- "no contradice lo que dice la Abogacía del Estado", a la que se pidió, ha añadido, que concretase que hay un problema, perono se le demandó aportar "soluciones", a diferencia de lo que hizo la Xunta con la Asesoría Xurídica.

"No nos han convocado al CPFF y no hace falta que nos pidan el informe, se lo vamos a mandar. Si nos convocasen hoy, estaríamos mañana y no solo nosotros, sino todas las comunidades, que piden lo mismo que nosotros", ha aseverado.

En esta coyuntura, se ha reafirmado en que espera que el Gobierno "haga lo que tiene que hacer: reunir a todas las comunidades y ver la solución". "Está diciendo que lo va a solucionar, pero no dice ni cuándo ni como. Para nosotros, el cuándo tiene que ser ya, porque se está produciendo un problema cada día más grave", ha manifestado.

Finalmente, ha incidido en que la Xunta no busca "una trifulca política ni tener más razón que nadie", sino "solucionar un problema que se plantea a la Xunta y es que los gallegos tenían ese dinero presupuestado para sus servicios públicos y no llegan los fondos".

En cuanto a la vía judicial y el plazo máximo que baraja la Administración gallega antes de recurrir a ella, se ha reafirmado en que sería "difícil de entender" que el Gobierno central no aportase "una solución política.

Así, aunque ha reiterado que no descarta la vía judicial, ha apuntado que no es "una vía rápida", por lo que "de poco sirve" que a la Xunta se le dé la razón a través de la misma, aunque ha dado por hecho que la tendría. "Una solución dentro de unos meses sería una solución que ya no llegaría a tiempo", ha sentenciado.

Por su parte, este mismo miércoles, el ministro de Agricultura, Luis Planas, de visita en Galicia, ha afirmado no saber "si se ha recibido" el informe jurídico de la Xunta y se ha reafirmado, en todo caso, en que hay "limitaciones legales" para hacer la transferencia.